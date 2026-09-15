Ajker Patrika
En
যশোর

যশোরে ৪৩টি স্থানে বিশেষ চেকপোস্ট, আটক ৩

­যশোর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ০০
যশোরে ৪৩টি স্থানে বিশেষ চেকপোস্ট, আটক ৩

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অবৈধ অস্ত্র, মাদক, অবৈধ মালামাল উদ্ধার ও ছিনতাই প্রতিরোধে যশোরে ৪৩টি স্থানে বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়েছিল পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টা থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়ে চলে রাত ৮টা পর্যন্ত। অভিযানে ৩৪টি অবৈধ মোটরসাইকেল জব্দ, ১২টি মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা ও কিশোর গ্যাংয়ের ৩ সদস্যকে আটক করা হয়। অভিযান শেষে এই তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) মিরাজুল ইসলাম।

পুলিশ জানিয়েছে, যশোর জেলার ৯টি থানা, জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও ট্রাফিক পুলিশ যশোর কর্তৃক জেলার ৪৩ স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করা হয়। এর মধ্যে শহরের মণিহার, ধর্মতলা, দড়াটানা, নিউমার্কেট, হাইকোর্ট মোড়সহ গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও প্রবেশপথে একযোগে চেকপোস্ট বসানো হয়।

যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিরাজুল ইসলাম বলেন, পুরো যশোর জেলাজুড়েই পুলিশের বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এটি এক দিনের অভিযান নয়। এরই ধারাবাহিকতায় আজ মঙ্গলবার জেলার ৯টি থানা, ডিবি ও ট্রাফিক বিভাগের যৌথ সহায়তায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তিনি আরও বলেন, এর আগে গত পরশুদিনও জেলাজুড়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত ১৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিষয়:

যশোরপুলিশজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত