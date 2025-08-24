কক্সবাজারে মাদক শনাক্তে পরীক্ষাগার, হচ্ছে মাদক কারবারিদের তালিকা

কক্সবাজার প্রতিনিধি
ইয়াবা ও ক্রিস্টাল মেথের (আইস) মতো ভয়ংকর মাদক চোরাচালানের প্রধান রুট কক্সবাজার। মিয়ানমারের সীমান্ত পেরিয়ে এসব মাদক এখান থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।
সম্প্রতি প্রায় প্রতিদিনই সীমান্ত এবং আশপাশের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে ধরা পড়ছে মাদকের চালান। কিন্তু ধরা পড়া মাদক শনাক্ত করার কোনো পরীক্ষাগার ছিল না। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক শনাক্ত করা নিয়ে বিপাকে ছিল।
মাদক শনাক্তের এই জটিলতা কাটাতে শিগগিরই কক্সবাজারে একটি মাদক পরীক্ষাগার নির্মাণে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কক্সবাজার কার্যালয়ের উপপরিচালক সৌমেন মণ্ডল। তিনি বলেন, কক্সবাজারে মাদক কারবারিদের নতুন করে একটি তালিকা তৈরির কাজ চলছে।
আজ রোববার কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়।
সৌমেন মণ্ডল বলেন, মাদক পরীক্ষাগারের অভাবে রাসায়নিক পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আদালতে মামলার অগ্রগতি নেই বললেই চলে। বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার এখানে পরীক্ষার তৈরির উদ্যোগ নেয়।
গত ১৪ জুলাই কক্সবাজার আঞ্চলিক বিয়ামকেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণবিষয়ক একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রামু ১০ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির নেতৃত্বে বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং স্থানীয় জনপ্রশাসনের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০ জুলাই রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ কক্সবাজার এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।
ইয়াবা ও ক্রিস্টাল মেথের (আইস) মতো ভয়ংকর মাদক চোরাচালানের প্রধান রুট কক্সবাজার। মিয়ানমারের সীমান্ত পেরিয়ে এসব মাদক এখান থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।
সম্প্রতি প্রায় প্রতিদিনই সীমান্ত এবং আশপাশের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে ধরা পড়ছে মাদকের চালান। কিন্তু ধরা পড়া মাদক শনাক্ত করার কোনো পরীক্ষাগার ছিল না। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক শনাক্ত করা নিয়ে বিপাকে ছিল।
মাদক শনাক্তের এই জটিলতা কাটাতে শিগগিরই কক্সবাজারে একটি মাদক পরীক্ষাগার নির্মাণে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কক্সবাজার কার্যালয়ের উপপরিচালক সৌমেন মণ্ডল। তিনি বলেন, কক্সবাজারে মাদক কারবারিদের নতুন করে একটি তালিকা তৈরির কাজ চলছে।
আজ রোববার কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়।
সৌমেন মণ্ডল বলেন, মাদক পরীক্ষাগারের অভাবে রাসায়নিক পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আদালতে মামলার অগ্রগতি নেই বললেই চলে। বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার এখানে পরীক্ষার তৈরির উদ্যোগ নেয়।
গত ১৪ জুলাই কক্সবাজার আঞ্চলিক বিয়ামকেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণবিষয়ক একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রামু ১০ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির নেতৃত্বে বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং স্থানীয় জনপ্রশাসনের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০ জুলাই রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ কক্সবাজার এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুবি) শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনা চলে সারা রাত। উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে রোববার সব ডিসিপ্লিনের ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া ঘটনাটি তদন্তে চার সদস্যের কমিটি গঠন২৪ মিনিট আগে
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতাধীন এলাকায় ২৫টি স্থায়ী পোস্টার বোর্ড চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুন বোর্ড ১০টি ও সংস্কার করা বোর্ড ১৫টি। আজ রোববার রাজধানীর আগারগাঁও তালতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বোর্ড স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।২৮ মিনিট আগে
শিক্ষক নিশি আক্তারের বিষয়ে ডা. মো. মারুফুল ইসলাম বলেন, ‘তাঁর শরীরের অনেকাংশই পুড়ে গিয়েছিল। তাঁকে ২১ বার অস্ত্রোপচার কক্ষে নেওয়া হয়েছে। উনার শরীরের যে অংশে পুড়ে গিয়েছিল, তা পাঁচবার কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন।’৩৯ মিনিট আগে
পিআর পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু বলেছেন, দেশের মানুষ পিআর কী বোঝেন না। আপনি ভোট দেবেন এই এলাকার সুমন সাহেবকে, আর নির্বাচিত হবেন রাঙামাটির চাকমা বাবু—এটা হতে পারে না। যাঁরা পিআর নিয়ে কথা বলেন, তাঁরা ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনকে বানচাল করতে চান।১ ঘণ্টা আগে