Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

বর্ণাঢ্য আয়োজনে চাঁদপুরে মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে আজ সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁদপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে আজ সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি’—এই স্লোগানে সারা দেশের মতো বর্ণাঢ্য আয়োজনে চাঁদপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক সড়ক হয়ে সদর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে বেলুন উড়িয়ে মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন করেন অতিথিরা। পরে সদর উপজেলা পরিষদ পুকুরে বিভিন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করেন জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিনসহ অতিথিরা।

এরপর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মৎস্য অধিদপ্তরের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় আলোচনা সভা ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন অবদান রাখায় মৎস্যচাষিদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহজাহান কবীর।

সদর উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মির্জা ওমর ফারুকের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার (এসপি) মুহাম্মদ আব্দুর রকিব, নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপার (এসপি) সৈয়দ মোশফিকুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাখাওয়াত জামিল সৈকত, চাঁদপুর মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ বাবুল কৃষ্ণ ওঝা।

পুরস্কারপ্রাপ্ত মৎস্যচাষিরা হলেন, মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষি কচুয়া উপজেলার আকতার হোসেন, রুই জাতীয় মাছ উৎপাদনে সদরের জি এম ফারুক, মনোসেক্স তেলাপিয়া ও শিং-মাগুর উৎপাদনে মতলব দক্ষিণ উপজেলার মো. মাইনুদ্দিন, কই মাছ উৎপাদনে হাজীগঞ্জ উপজেলা মো. হাবিবুর রহমান, কার্প ও মনোসেক্স তেলাপিয়া উৎপাদনে শাহরাস্তি উপজেলার মো. হুমায়ুন কবির, রুই জাতীয় মাছ উৎপাদনে মতলব উত্তর উপজেলার মো. মোশারফ হোসেন।

আলোচনা সভা শেষে সফল ছয় মৎস্যচাষির হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথিসহ অন্য অতিথিরা। অনুষ্ঠানে মৎস্যচাষি, জেলে, জেলে সংগঠনের নেতারাসহ সুধীজন অংশগ্রহণ করেন।

বিষয়:

কুমিল্লাচাঁদপুরসড়কচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

শার্শায় ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে যুবকের পুরুষাঙ্গ কাটলেন গৃহবধূ

শার্শায় ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে যুবকের পুরুষাঙ্গ কাটলেন গৃহবধূ

অবৈধ প্রসেস মিলের দূষিত কেমিক্যাল বর্জ্যে মরছে বিলের মাছ

অবৈধ প্রসেস মিলের দূষিত কেমিক্যাল বর্জ্যে মরছে বিলের মাছ

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি অপু গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি অপু গ্রেপ্তার

বর্ণাঢ্য আয়োজনে চাঁদপুরে মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে চাঁদপুরে মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন