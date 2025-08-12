নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, মারা গেলেন দগ্ধ আরও একজন

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ফারুক হোসেন (৪০) নামে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন দুজন। এখনো চিকিৎসাধীন অবস্থায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন আরও দুজন।
আজ মঙ্গলবার ভোরে জাতীয় বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফারুক হোসেন মারা যান। নিহত ফারুক হোসেন শরীয়তপুরের বাদশা হাওলাদারের ছেলে। তিনি পেশায় জেলে।
সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কবির হোসেন। তিনি বলেন, ফারুক হোসেন গত ছয় দিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ ছাড়া অন্য আরও দুজনের অবস্থায়ও আশঙ্কাজনক। তারা হলেন আবুল খায়ের (৩২) ও গনি খাঁ (৫০)। আবুল খায়েরের ৩৫ শতাংশ এবং গনি খাঁ’র ৫০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সকালে রামগতির মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের পাশে নদীতে নৌকায় রান্নার কাজ করছিলেন জেলেরা। হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এতে নৌকায় থাকায় ছয় জেলে অগ্নিদগ্ধ হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় চারজনকে জাতীয় বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে শনিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমজাদ হোসেন মারা যান। অন্য দগ্ধরা এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ফারুক হোসেন (৪০) নামে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন দুজন। এখনো চিকিৎসাধীন অবস্থায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন আরও দুজন।
আজ মঙ্গলবার ভোরে জাতীয় বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফারুক হোসেন মারা যান। নিহত ফারুক হোসেন শরীয়তপুরের বাদশা হাওলাদারের ছেলে। তিনি পেশায় জেলে।
সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কবির হোসেন। তিনি বলেন, ফারুক হোসেন গত ছয় দিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ ছাড়া অন্য আরও দুজনের অবস্থায়ও আশঙ্কাজনক। তারা হলেন আবুল খায়ের (৩২) ও গনি খাঁ (৫০)। আবুল খায়েরের ৩৫ শতাংশ এবং গনি খাঁ’র ৫০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সকালে রামগতির মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের পাশে নদীতে নৌকায় রান্নার কাজ করছিলেন জেলেরা। হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এতে নৌকায় থাকায় ছয় জেলে অগ্নিদগ্ধ হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় চারজনকে জাতীয় বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে শনিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমজাদ হোসেন মারা যান। অন্য দগ্ধরা এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
খুলনার ফুলতলা থানাধীন পয়গ্রাম এলাকা থেকে একটি দেশি তৈরি পিস্তল, একটি পাইপগান ও ৫ রাউন্ড বন্দুকের কার্তুজ পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার রাতে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়।১৪ মিনিট আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপির) উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেছেন বিএনপি নেতা। সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যায় বিএনপিকে জড়িয়ে অপপ্রচার করার অভিযোগে গাজীপুর আদালতে এ মামলা করেছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
দুই বছর আগে ফেনী পৌরসভার সুমাইয়া হোসেন আনিকা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ফ্রিল্যান্সিং ও গ্রাফিক ডিজাইনের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এরপর বিভিন্ন অনলাইন প্রতিষ্ঠানে চাকরির চেষ্টা করেও সফল হননি। এখন স্বামীর অনলাইন ব্যবসা দেখাশোনা করছেন। আনিকা বলেন, ‘প্রশিক্ষণ পেয়েছি, কিন্তু কাজের সুযোগ খুবই কম।’ আনিকার১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বন্দরে আন্দোলন দমাতে টাকা দাবির ভিডিও ভাইরালের পর এবার জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম নগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিনকে কেন্দ্র থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে কেন স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না তাঁর লিখিত ব্যাখা আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দলকে জানানো কথা বলা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে