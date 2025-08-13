Ajker Patrika
কুমিল্লায় মা-মেয়ের লাশ উদ্ধার

বুড়িচং প্রতিনিধিকুমিল্লা প্রতিনিধি
নমিতা রানী ও তন্বী রানী। ছবি: সংগৃহীত
কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় এক মা-মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, আর্থিক সংকট, এনজিওর ঋণের চাপ ও দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় বিপর্যস্ত হয়ে তাঁরা বিষ পান করে মারা গেছেন। আজ বুধবার সকালে ময়নামতি ইউনিয়নের জালালপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন জালালপুর গ্রামের নমিতা রানী পাল (৪২) ও তাঁর মেয়ে তন্বী রানী পাল (১৮)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত জীবন চন্দ্র পালের স্ত্রী নমিতা রানী পালের তিন মেয়ে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মেয়ে তন্বী অবিবাহিত এবং পড়ালেখা করতেন। স্থানীয় দেবপুর স্পিনিং মিলে চাকরি করে সংসার চালাতেন নমিতা। গত দুই মাস ধরে অসুস্থতার কারণে তিনি কাজে যেতে পারছিলেন না। এতে তাঁর আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসার খরচ চালানো কঠিন হয়ে ওঠে। পাশাপাশি, বিভিন্ন এনজিও থেকে নেওয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে পরিবারটি প্রচণ্ড মানসিক চাপে ছিল। আজ সকালে মা ও মেয়ে—দুজনেই বিষ পান করেন। প্রতিবেশীরা তাঁদের কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। পরে লাশ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

দেবপুর পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ পরিদর্শক শহিদুল্লাহ প্রধান বলেন, ‘খবর পেয়ে বেলা আড়াইটায় ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করি।’

বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আজিজুল হক জানান, প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পরিবারটি দীর্ঘদিন ধরে ঋণগ্রস্ত ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অভাব, ঋণ ও অসুস্থতার কারণে মা-মেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যুর মামলা হবে।

কুমিল্লামৃত্যুঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
