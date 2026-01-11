Ajker Patrika

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস ঢুকল ফলের দোকানে

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
যাত্রীবাহী বাস উঠল দোকানে ঢুকে পড়ায় দোকানটি গুঁড়িয়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
যাত্রীবাহী বাস উঠল দোকানে ঢুকে পড়ায় দোকানটি গুঁড়িয়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস ফলের দোকানে ঢুকে পড়ে। এতে অল্পের জন্য রক্ষা পান দোকানি। তবে বাসের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে গেছে ওই ফলের দোকানটি। বাসের ধাক্কায় একটি অটোরিকশাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রোববার (১১ জানুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার বরুমচড়া রাস্তার মাথা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বাঁশখালী থেকে সুপার সার্ভিস নামের একটি দ্রুতগামী বাস চট্টগ্রাম শহরে যাওয়ার সময় পিএবি সড়কের বরুমচড়া রাস্তার মাথা এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে একটি ফলের দোকানে ঢুকে যায়। মুহূর্তে দোকানটি গুঁড়িয়ে যায়। ওই সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ঘটনার সময় দোকানি বাইরে থাকায় তিনি প্রাণে রক্ষা পান।

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েদ চৌধুরী জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল গিয়ে বাসটি জব্দ করেছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

বাসআনোয়ারাঅটোরিকশাসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগদূর্ঘটনাজেলার খবর
এলাকার খবর
