চবি ক্যাম্পাসে মদ তৈরির গোপন কারখানা, আটক ২

চবি প্রতিনিধি 
ড্রামে বাংলা মদ পাওয়া যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ক্যাম্পাসে লিজ দেওয়া জমিতে বাংলা মদ তৈরির একটি গোপন কারখানায় অভিযান চালিয়ে এক নারীসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের জীববিজ্ঞান অনুষদের পেছনে গ্রিনহাউস এলাকার ব্রিজের উত্তর পাশের জমিতে গড়ে তোলা কারখানাটিতে এই অভিযান চালায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সহকারী প্রক্টর নুরুল হামিদ কাননসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে একটি দল এই অভিযান পরিচালনা করে। তিন ঘণ্টা ধরে চলা অভিযানে আটক দুজনের মধ্যে একজন হলেন সুমন চাকমা। তাঁর সঙ্গে আটক নারীর পরিচয় পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জমিটি লিজ নিয়েছেন বখতিয়ার ফকির নামের এক ব্যক্তি। সেই লিজের জমিতে ১৫ বছর ধরে চাষাবাদ করেন সুমন চাকমা। এই জমিতে একটি ছোট বেড়ার ঘরে তিনি থাকেন। তাঁর ঘরের সামনে দুটি গোয়ালঘর, আর পেছনের লম্বা বারান্দায় বাংলা মদ বানানোর গোপন কারখানা গড়েছেন তিনি।

জীববিজ্ঞান অনুষদের পুকুরপাড় এলাকায় নিয়মিত বহিরাগত ব্যক্তিদের আনাগোনা এবং কিছু শিক্ষার্থীর ঘনঘন যাতায়াতে সন্দেহ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিভাগ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ শুরু করে। পরে নিশ্চিত তথ্য পাওয়ার পর গতকাল রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, নিরাপত্তা দলের সুপারভাইজারসহ সাত-আটজনের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে সুমনের বাড়ি ঘিরে ফেলে। অভিযানে প্রায় ৩০ লিটার বাংলা মদভর্তি একটি ড্রাম, ৫ লিটারের একটি ডেকচি, আরও ৫ লিটার বোতলজাত মদসহ বিপুল পরিমাণ মদ তৈরির উপকরণ উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি মদ বিক্রির হিসাব-নিকাশসংবলিত বেশ কিছু নোটবুক জব্দ করা হয়েছে। বন্য শূকর, হরিণ, বন্য মুরগিসহ বিভিন্ন বন্য প্রাণী শিকার করে মাংস বিক্রির কথাও জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন সুমন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর নুরুল হামিদ কানন বলেন, ‘আমরা গতকাল অভিযান চালিয়ে দুজনকে বিপুল পরিমাণ মদসহ আটক করেছি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সুমন চাকমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাঁকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিজ নেওয়া জমিতে অবৈধভাবে মদের কারখানা পরিচালনার অপরাধে সংশ্লিষ্ট লিজ বাতিল করা হবে এবং অনুমতি ছাড়া গাছ কাটার অভিযোগে আর্থিক জরিমানার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলেও জানান তিনি।

চট্টগ্রাম জেলাআটকমদচট্টগ্রাম বিভাগকারখানাজেলার খবরচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
আড়িয়াল খাঁ সেতুতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, নিহত ৩

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি 
ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাদারীপুর জেলার শিবচরে একটি ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে কমপক্ষে ১৫ জন। আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের আড়িয়াল খাঁ সেতুতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, এক্সপ্রেসওয়ের আড়িয়াল খাঁ সেতুতে ঢাকা-ভাঙ্গাগামী লেনে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে যাত্রীবাহী বাসটি। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। বাকি দুজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযানে ব্যস্ত রয়েছে পুলিশ।

প্রতাপ দাস নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘আমি অন্য একটি গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দে যাত্রীবাহী বাস সামনে থাকা পণ্যবাহী ট্রাকের মধ্যে ঢুকে গেল। দুর্ঘটনায় বাসের সামনের দিকের যাত্রীদের হতাহত হওয়ার আশঙ্কা বেশি।’

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের পুলিশ উদ্ধার অভিযানে ব্যস্ত রয়েছে। আহতের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। আহতদের উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন।’

শিবচরমাদারীপুরঢাকা বিভাগনিহতজেলার খবর
রাজধানীতে মধ্যরাতে রাস্তায় পড়ে ছিল যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ১৩
প্রতীকী ছবি
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে রকি (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি মুদিদোকানের কর্মচারী ছিলেন।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে কামরাঙ্গীরচর বড় গ্রাম মাতবর বাজারে হারিকেন ফ্যাক্টরি আশরাফাবাদ হাইস্কুলের সামনে ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক ভোর পৌনে ৫টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে পথচারী মো. রানা জানান, রাতে মাতবর বাজার আশরাফাবাদ হাইস্কুলের সামনে এক যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। দেখতে পেয়ে দ্রুত তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে ওই যুবককে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

তবে কে বা কারা তাঁকে ছুরিকাঘাত করেছে, তা দেখেননি তিনি। নিহত রকির বাবা আবু সাঈদ জানান, তাঁদের বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলার দুধখালী গ্রামে। বর্তমান কামরাঙ্গীরচর চেয়ারম্যান বাড়ি মোড় বড়গ্রাম এলাকায় বসবাস করছেন। রকি একটি মুদিদোকানে কাজ করতেন। ভোরে খবর পান কে বা কারা রকিকে ছুরিকাঘাত করেছে। তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে। পরে ঢাকা মেডিকেলে এসে রকির মরদেহ দেখতে পান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মো. ফারুক জানান, ওই যুবকের দুই পায়ের ঊরুতে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। কামরাঙ্গীরচর থানা-পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢাকা জেলাঢাকা বিভাগকামরাঙ্গীরচরজেলার খবর
ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে গেল পিকআপ ভ্যান, চালক নিহত

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি  
ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে যায় পিকআপ ভ্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা
হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বালুবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে পিকআপের চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তাঁর সহকারী। আজ মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার মৌচাক এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, পণ্যবোঝাই সিলেটগামী একটি পিকআপ মৌচাক এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বালুবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চালক মারা যান। আহত হন তাঁর সহকারী। খবর পেয়ে শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পৌঁছে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পরে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাক ও পিকআপ সরিয়ে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

এ বিষয়ে বাহুবল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মৌচাক এলাকায় একটি পণ্যবোঝাই পিকাআপ ও বালুবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। আহত আরেকজন বাহুবল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আছেন। তবে নিহত এবং আহত ব্যক্তিদের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁদের বাড়ি সিলেট জেলায়।’

হবিগঞ্জবাহুবলনিহতসিলেট বিভাগজেলার খবর
সড়কে ঝরল দুই বন্ধুর প্রাণ

নরসিংদী প্রতিনিধি
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই বন্ধু। ছবি: সংগৃহীত
নরসিংদীর শিবপুরে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় অটোরিকশার চালকসহ আরও দুজন আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার পচার বাড়ি এলাকায় শিবপুর-মনোহরদী আঞ্চলিক সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন শিবপুরের বাঘাব ইউনিয়নের উত্তর জয়মঙ্গল গ্রামের মোক্তার হোসেনের ছেলে মাহমুদুল হাসান রাজ (২২) এবং গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার সনমানিয়া গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে শফিক (২১)।

পুলিশ ও নিহত ব্যক্তিদের স্বজনেরা জানান, ব্যবসার কাজ শেষে মনোহরদী থেকে মোটরসাইকেলে শিবপুরে ফিরছিলেন দুই বন্ধু রাজ ও শফিক। পচার বাড়ি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী অটোরিকশার সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাজ নিহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে শফিকও মারা যান। এই ঘটনায় আহত অটোরিকশার চালক ও যাত্রীকে শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

শিবপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফজাল হোসাইন বলেন, লাশ উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

নরসিংদীশিবপুরঢাকা বিভাগসংঘর্ষনিহতজেলার খবরমোটরসাইকেল
