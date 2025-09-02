৯০০ যাত্রীসহ ফেলে যাওয়া ১৮টি বগি টেনে নেওয়া হয় চট্টগ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেই ১৮টি বগি টেনে পটিয়া থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটে পটিয়া থেকে বগিগুলোকে সাপোর্ট ইঞ্জিনের সহায়তায় চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।
এর আগে কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে ইঞ্জিন থেকে ১৮টি বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর মূল ট্রেন চলে যায় চট্টগ্রামে। গতকাল রাত ১০টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রামের পটিয়ার কমলমুন্সির হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী ট্রেনটি পটিয়ার কমলমুন্সির হাট স্টেশন এলাকায় পৌঁছালে ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে ১৮টি বগি আলাদা হয়ে রেললাইনে আটকে যায়।
পটিয়া রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার মোহাম্মদ পাভেল জানান, পর্যটক এক্সপ্রেসের ট্রেনটি রাতে কমলমুন্সির হাট স্টেশন এলাকায় ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে বগি ও ইঞ্জিন আলাদা হয়ে যায়। এরপর সাপোর্ট (উদ্ধারকারী) ইঞ্জিন চট্টগ্রাম থেকে রাত ১২টা ৫ মিনিটে এসে যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছানো হয়। ওই ট্রেনে ৯০০ যাত্রী ছিলেন। পরে গভীর রাতে চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলী থেকে উদ্ধারকারী ইঞ্জিন আসে। আটকে পড়া স্টেশনে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য রেলওয়ের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কাজে লাগানো হয়।
ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেই ১৮টি বগি টেনে পটিয়া থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটে পটিয়া থেকে বগিগুলোকে সাপোর্ট ইঞ্জিনের সহায়তায় চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।
এর আগে কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে ইঞ্জিন থেকে ১৮টি বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর মূল ট্রেন চলে যায় চট্টগ্রামে। গতকাল রাত ১০টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রামের পটিয়ার কমলমুন্সির হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী ট্রেনটি পটিয়ার কমলমুন্সির হাট স্টেশন এলাকায় পৌঁছালে ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে ১৮টি বগি আলাদা হয়ে রেললাইনে আটকে যায়।
পটিয়া রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার মোহাম্মদ পাভেল জানান, পর্যটক এক্সপ্রেসের ট্রেনটি রাতে কমলমুন্সির হাট স্টেশন এলাকায় ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে বগি ও ইঞ্জিন আলাদা হয়ে যায়। এরপর সাপোর্ট (উদ্ধারকারী) ইঞ্জিন চট্টগ্রাম থেকে রাত ১২টা ৫ মিনিটে এসে যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছানো হয়। ওই ট্রেনে ৯০০ যাত্রী ছিলেন। পরে গভীর রাতে চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলী থেকে উদ্ধারকারী ইঞ্জিন আসে। আটকে পড়া স্টেশনে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য রেলওয়ের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কাজে লাগানো হয়।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে জব্বারের মোড় রেলপথ অবরোধের পর শিক্ষার্থীদের একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পূবালী ব্যাংকের শাখা এবং নতুন প্রশাসনিক ভবনে অবস্থিত কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। এ সময় কর্মকর্তারা-কর্মচারীদের বের হওয়ার জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়।৪ মিনিট আগে
দেশের এক-তৃতীয়াংশ রসুন উৎপাদন হয় নাটোরে। জেলার বড়াইগ্রাম ও গুরুদাসপুর উৎপাদিত হয় এ ফসল। তাই রসুনকে নাটোরের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি চেয়ে আবেদন করেছে জেলা প্রশাসন। রসুন উৎপাদনকারী শীর্ষ জেলা হিসেবে নাটোরকে ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে এ আবেদন করা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরার জসিমউদ্দীন রোডে পিকআপ, সিএনজি ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক ফুয়াদ হাসান হৃদয় (২৬)-এর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে জসিমউদ্দীন রোডের ফ্লাইওভারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেল চালক যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় পথচারীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপ৪২ মিনিট আগে
রাজধানীর দক্ষিণখানে স্বামীর ছুরিকাঘাতে আকলিমা আক্তার (৩৩) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। স্বামী মাসুদ আলমকে (৪০) আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে দক্ষিণখানের দেওয়ানবাড়ি মিজানের গ্যারেজ সংলগ্ন একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে