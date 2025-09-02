Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

৯০০ যাত্রীসহ ফেলে যাওয়া ১৮টি বগি টেনে নেওয়া হয় চট্টগ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫৪
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বগি। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বগি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেই ১৮টি বগি টেনে পটিয়া থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটে পটিয়া থেকে বগিগুলোকে সাপোর্ট ইঞ্জিনের সহায়তায় চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

এর আগে কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে ইঞ্জিন থেকে ১৮টি বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর মূল ট্রেন চলে যায় চট্টগ্রামে। গতকাল রাত ১০টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রামের পটিয়ার কমলমুন্সির হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী ট্রেনটি পটিয়ার কমলমুন্সির হাট স্টেশন এলাকায় পৌঁছালে ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে ১৮টি বগি আলাদা হয়ে রেললাইনে আটকে যায়।

পটিয়া রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার মোহাম্মদ পাভেল জানান, পর্যটক এক্সপ্রেসের ট্রেনটি রাতে কমলমুন্সির হাট স্টেশন এলাকায় ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে বগি ও ইঞ্জিন আলাদা হয়ে যায়। এরপর সাপোর্ট (উদ্ধারকারী) ইঞ্জিন চট্টগ্রাম থেকে রাত ১২টা ৫ মিনিটে এসে যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছানো হয়। ওই ট্রেনে ৯০০ যাত্রী ছিলেন। পরে গভীর রাতে চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলী থেকে উদ্ধারকারী ইঞ্জিন আসে। আটকে পড়া স্টেশনে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য রেলওয়ের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কাজে লাগানো হয়।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগট্রেনপটিয়াচট্টগ্রামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

নারীর সঙ্গে ঝগড়ার পর রূপসা সেতু থেকে নিচে লাফ দেন সাংবাদিক বুলু: কোস্ট গার্ড

ডাকসু প্রার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের হুমকি, সমালোচনার ঝড়

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

বাকৃবিতে এবার কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে তালা

বাকৃবিতে এবার কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে তালা

৯০০ যাত্রীসহ ফেলে যাওয়া ১৮টি বগি টেনে নেওয়া হয় চট্টগ্রামে

৯০০ যাত্রীসহ ফেলে যাওয়া ১৮টি বগি টেনে নেওয়া হয় চট্টগ্রামে

এবার রসুন ও শাঁখার জিআই স্বীকৃতি চায় নাটোর

এবার রসুন ও শাঁখার জিআই স্বীকৃতি চায় নাটোর

উত্তরায় পিকআপ-সিএনজির সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু

উত্তরায় পিকআপ-সিএনজির সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু