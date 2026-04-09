Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

অনলাইন গেমের জন্য টাকা না পেয়ে মাকে মারধর ছেলের, ভিডিও ভাইরাল

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
ছেলের মারধরের শিকার মা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় অনলাইন গেম খেলার জন্য টাকা না পেয়ে বঁটি হাতে নিজের মাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, গতকাল বুধবার (৮ এপ্রিল) রাতে উপজেলার ৩ নম্বর রায়পুর ইউনিয়নের চুন্নাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত মো. জাবেদ (১৮) ওই এলাকার কালা গাজীর বাড়ি এলাকার বাসিন্দা। তিনি মৃত মো. ইয়াকুবের ছেলে। পাঁচ থেকে ছয় বছর আগে তাঁর নিরাপত্তা প্রহরী বাবা মারা যান। এক ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি পরিবারের একমাত্র ছেলে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ১ মিনিট ১২ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ঘরের ভেতরে হাতে বঁটি নিয়ে জাবেদ তাঁর মায়ের কাছে টাকা দাবি করছেন। একপর্যায়ে তিনি বঁটি দিয়ে ভয় দেখাতে দেখাতে মাকে মারধর শুরু করেন। ভিডিওতে ভুক্তভোগী নারীকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে শোনা যায়, ‘তোরে আমি টাকা দিব, তোর মাথা ছুঁয়ে বলছি।’ ভিডিওতে আরও দেখা যায়, মারধরের সময় মা বারবার ছেলেকে থামার অনুরোধ জানান এবং টাকা দেওয়ার আশ্বাস দেন। এ সময় আশপাশের লোকজন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। ঘটনাটি অভিযুক্ত জাবেদের বোন মোবাইল ফোনে ধারণ করেন। পরে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর মন্তব্যের ঘরে অনেকেই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্ত জাবেদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। অনেকে মাদক, অনলাইন গেম ও জুয়ার আসক্তিকে যুবসমাজের জন্য বড় হুমকি হিসেবে উল্লেখ করেন।

স্থানীয় গ্রামপুলিশ সদস্য মোহাম্মদ এনাম বলেন, জাবেদ অনলাইন গেমে আসক্ত। প্রায়ই পরিবারের সদস্যদের কাছে টাকা চাইতেন এবং টাকা না পেলে মারধরের অভিযোগ রয়েছে। খবর পেয়ে রাতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি।

রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চুন্নাপাড়া ওয়ার্ডের সদস্য মো. আলমগীর বলেন, পরিবারকে সহায়তা ও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছে। খবর পেয়ে গতকাল রাতেই আনোয়ারা থানা-পুলিশ ভুক্তভোগীর বাড়িতে যায়। পুলিশ জানায়, অনলাইন ফ্রি ফায়ার ও পাবজির মতো গেমে আসক্তির কারণে অভিযুক্ত জাবেদ প্রায়ই পরিবারের কাছে টাকা চাইতেন। সর্বশেষ টাকা না পেয়ে তিনি মাকে মারধর করেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

অভিযুক্ত জাবেদের এক বোন বলেন, তাঁর ভাই পুরোপুরি গেমে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। প্রতিদিন মোবাইলের ইন্টারনেট কেনার জন্য এক হাজার টাকা দাবি করতেন। টাকা না দিলে পরিবারের সদস্যদের মারধর করেন।

জানতে চাইলে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, প্রাথমিকভাবে গেমে আসক্তির কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

ভাইরাল ভিডিওঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগঅনলাইন গেমজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

আবু সাঈদ হত্যা মামলার রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ মা-বাবার

