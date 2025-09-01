চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে: উপ-উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ১০ জন চিকিৎসা নেন। এর মধ্যে সাতজন পুলিশ, দুজন শিক্ষার্থী ও একজন গ্রামবাসী বলে জানান সিভিল সার্জন জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
হাটহাজারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ফুয়াদ বিন আজিজ জানিয়েছেন, উল্লিখিত ব্যক্তিরা ছাড়াও একজন সাংবাদিক এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. শামীম উদ্দিন খান বলেছেন, ‘এখন পর্যন্ত ৪৫০ শিক্ষার্থী আহত হওয়ার খবর আমাদের কাছে আছে।’
সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যৌথ বাহিনী, শিক্ষার্থী এবং জোবরা গ্রামের সাবেক ও বর্তমান দুই ইউপি চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট মিলনায়তনে জরুরি বৈঠক হয়।
