চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি করা কাপড় নিয়ে উধাও কাভার্ড ভ্যান, নোয়াখালী থেকে উদ্ধার

চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি করা একটি প্রতিষ্ঠানের ১৬৩টি কাপড়ের রোল নিয়ে কাভার্ড ভ্যান উধাও হওয়ার এক সপ্তাহ পর নোয়াখালী থেকে কাপড়গুলো উদ্ধার করেছেন নগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।
সোমবার (৪ মে) নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও চর জব্বর এলাকা থেকে কাপড়ের রোলগুলো উদ্ধার করা হয়।
আজ মঙ্গলবার ডিবি পুলিশ জানিয়েছে, আমদানি করা এসব কাপড় আত্মসাতের চেষ্টার ঘটনায় আবুল বাসার (২৬) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ডিবির পরিদর্শক মো. জামির হোসেন জিয়া বলেন, গত ২৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ১৬৩টি কাপড়ের রোল নিয়ে একটি কাভার্ড ভ্যান গাজীপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল।
গাজীপুর সদরে ‘কলম্বিয়া অ্যাপারেলস লিমিটেড’ নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানা আনুমানিক ৬০ লাখ টাকা মূল্যের এসব কাপড়ের রোল আমদানি করছিল।
চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এসব কাপড়ের রোল নিয়ে কাভার্ড ভ্যানটি মূলত গাজীপুরের ওই পোশাক কারখানায় যাওয়ার কথা থাকলেও সেখানে যায়নি। কাভার্ড ভ্যানের চালকসহ অন্য আসামিরা মালপত্র নিয়ে আত্মগোপনে চলে যান।
ডিবি পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, ২৭ এপ্রিল এই ঘটনায় চট্টগ্রামের হালিশহর থানায় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে মামলা করা হয়। সেই মামলার ছায়া তদন্ত চালিয়ে ডিবি পুলিশ মালপত্র নোয়াখালীতে নেওয়ার তথ্য পায়।
পরে ডিবির একটি টিম সোমবার নোয়াখালীর হাতিয়ার আজিমনগর এলাকা থেকে ৯৬টি কাপড়ের রোল এবং একই জেলার চরজব্বর থানার মজিদ ভূঁইয়ার হাট বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও ৬৭টি কাপড়ের রোল উদ্ধার করে। এ ছাড়া এই ঘটনায় জড়িত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।
