Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি করা কাপড় নিয়ে উধাও কাভার্ড ভ্যান, নোয়াখালী থেকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি করা কাপড় নিয়ে উধাও কাভার্ড ভ্যান, নোয়াখালী থেকে উদ্ধার
জব্দ করা মালপত্র। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি করা একটি প্রতিষ্ঠানের ১৬৩টি কাপড়ের রোল নিয়ে কাভার্ড ভ্যান উধাও হওয়ার এক সপ্তাহ পর নোয়াখালী থেকে কাপড়গুলো উদ্ধার করেছেন নগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।

সোমবার (৪ মে) নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও চর জব্বর এলাকা থেকে কাপড়ের রোলগুলো উদ্ধার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার ডিবি পুলিশ জানিয়েছে, আমদানি করা এসব কাপড় আত্মসাতের চেষ্টার ঘটনায় আবুল বাসার (২৬) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ডিবির পরিদর্শক মো. জামির হোসেন জিয়া বলেন, গত ২৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ১৬৩টি কাপড়ের রোল নিয়ে একটি কাভার্ড ভ্যান গাজীপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল।

গাজীপুর সদরে ‘কলম্বিয়া অ্যাপারেলস লিমিটেড’ নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানা আনুমানিক ৬০ লাখ টাকা মূল্যের এসব কাপড়ের রোল আমদানি করছিল।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এসব কাপড়ের রোল নিয়ে কাভার্ড ভ্যানটি মূলত গাজীপুরের ওই পোশাক কারখানায় যাওয়ার কথা থাকলেও সেখানে যায়নি। কাভার্ড ভ্যানের চালকসহ অন্য আসামিরা মালপত্র নিয়ে আত্মগোপনে চলে যান।

ডিবি পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, ২৭ এপ্রিল এই ঘটনায় চট্টগ্রামের হালিশহর থানায় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে মামলা করা হয়। সেই মামলার ছায়া তদন্ত চালিয়ে ডিবি পুলিশ মালপত্র নোয়াখালীতে নেওয়ার তথ্য পায়।

পরে ডিবির একটি টিম সোমবার নোয়াখালীর হাতিয়ার আজিমনগর এলাকা থেকে ৯৬টি কাপড়ের রোল এবং একই জেলার চরজব্বর থানার মজিদ ভূঁইয়ার হাট বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও ৬৭টি কাপড়ের রোল উদ্ধার করে। এ ছাড়া এই ঘটনায় জড়িত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।

বিষয়:

নোয়াখালীআমদানিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরডিবি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার পরও ৩-৬ মাসের মধ্যেই পারমাণবিক বোমা তৈরিতে সক্ষম ইরান

বাউফলে টয়লেট নির্মাণে ‘দুই কোটি টাকা’ বিতর্ক: তদন্তে মিলল ভিন্ন চিত্র

তামিলনাড়ুতে জিতলেন বিজয়ের গাড়িচালকের ছেলে, নিজ আসনে হার মুখ্যমন্ত্রী স্টালিনের

১২ জেলার এসপিসহ ৩৯ কর্মকর্তার বদলি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

সম্পর্কিত

পর্যটনস্পটের ব্র্যান্ডিং–প্রচারণার মাধ্যমে এই খাতে গতি আনা সম্ভব: পর্যটন মন্ত্রী

পর্যটনস্পটের ব্র্যান্ডিং–প্রচারণার মাধ্যমে এই খাতে গতি আনা সম্ভব: পর্যটন মন্ত্রী

৭ বছরের শিশুকে ২১ বছর দেখিয়ে মামলা, বাদীর বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ

৭ বছরের শিশুকে ২১ বছর দেখিয়ে মামলা, বাদীর বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ

বাবার সামনে স্কুলছাত্রীকে অপহরণ: রিমান্ড শেষে লামিন কারাগারে

বাবার সামনে স্কুলছাত্রীকে অপহরণ: রিমান্ড শেষে লামিন কারাগারে

চট্টগ্রামে পুলিশ সদস্যের ব্যাগে মিলল ৫০ হাজার ইয়াবা

চট্টগ্রামে পুলিশ সদস্যের ব্যাগে মিলল ৫০ হাজার ইয়াবা