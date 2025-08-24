Ajker Patrika
পানছড়ি সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় নাগরিক আটক

পানছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
পানছড়ি সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় নাগরিক আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা
পানছড়ি সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় নাগরিক আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির পানছড়ি কচুছড়ি সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকালে কামিনী কুমার ত্রিপুরা (৩২) নামের এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। আজ রোববার উপজেলার কচুছড়ি সীমান্ত থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

৩ বিজিবি লোগাং জোন সূত্র জানায়, আজ সকালে পানছড়ি ব্যাটালিয়ন ৩ বিজিবির সদর থেকে ৩৮ কিলোমিটার দূরে দুর্গম কচুছড়ি মুখ বিওপির কমান্ডার হাবিলদার মো. শাহ আলমের নেতৃত্বে টহল চলাকালে ভারতীয় ওই নাগরিককে আটক করা হয়। পরবর্তী সময়ে আটক ব্যক্তিকে পানছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সূত্র আরও জানায়, আটক কামিনী কুমার ত্রিপুরা ভারতের ধলাই জেলার রইশ্যাবাড়ি এলাকার শ্রী কেম্পিজি ত্রিপুরার ছেলে।

এ বিষয়ে পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দীন বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে মামলা করার মাধ্যমে খাগড়াছড়ির আদালতে পাঠানো হবে।

