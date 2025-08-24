পানছড়ি সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় নাগরিক আটক

পানছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ির পানছড়ি কচুছড়ি সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকালে কামিনী কুমার ত্রিপুরা (৩২) নামের এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। আজ রোববার উপজেলার কচুছড়ি সীমান্ত থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
৩ বিজিবি লোগাং জোন সূত্র জানায়, আজ সকালে পানছড়ি ব্যাটালিয়ন ৩ বিজিবির সদর থেকে ৩৮ কিলোমিটার দূরে দুর্গম কচুছড়ি মুখ বিওপির কমান্ডার হাবিলদার মো. শাহ আলমের নেতৃত্বে টহল চলাকালে ভারতীয় ওই নাগরিককে আটক করা হয়। পরবর্তী সময়ে আটক ব্যক্তিকে পানছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
সূত্র আরও জানায়, আটক কামিনী কুমার ত্রিপুরা ভারতের ধলাই জেলার রইশ্যাবাড়ি এলাকার শ্রী কেম্পিজি ত্রিপুরার ছেলে।
এ বিষয়ে পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দীন বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে মামলা করার মাধ্যমে খাগড়াছড়ির আদালতে পাঠানো হবে।
খাগড়াছড়ির পানছড়ি কচুছড়ি সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকালে কামিনী কুমার ত্রিপুরা (৩২) নামের এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। আজ রোববার উপজেলার কচুছড়ি সীমান্ত থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
৩ বিজিবি লোগাং জোন সূত্র জানায়, আজ সকালে পানছড়ি ব্যাটালিয়ন ৩ বিজিবির সদর থেকে ৩৮ কিলোমিটার দূরে দুর্গম কচুছড়ি মুখ বিওপির কমান্ডার হাবিলদার মো. শাহ আলমের নেতৃত্বে টহল চলাকালে ভারতীয় ওই নাগরিককে আটক করা হয়। পরবর্তী সময়ে আটক ব্যক্তিকে পানছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
সূত্র আরও জানায়, আটক কামিনী কুমার ত্রিপুরা ভারতের ধলাই জেলার রইশ্যাবাড়ি এলাকার শ্রী কেম্পিজি ত্রিপুরার ছেলে।
এ বিষয়ে পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দীন বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে মামলা করার মাধ্যমে খাগড়াছড়ির আদালতে পাঠানো হবে।
স্বাস্থ্য খাত সংস্কারে রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে বরিশালের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার দুপুরের দিকে নগরীর কাশিপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশের গেটে অবস্থান নিয়ে তাঁরা এই বিক্ষোভ করেন।২ মিনিট আগে
গাজীপুর মহানগরীর ভোগড়া-বাইপাস এলাকায় ভোগড়া থেকে নারায়ণগঞ্জের মদনপুর পর্যন্ত ৪৮ কিলোমিটার ঢাকা বাইপাস সড়কের ১৮ কিলোমিটার অংশের উদ্বোধন করা হয়েছে। এ সময় উদ্বোধনী ফলকে নিজের নাম লেখা দেখে রেগে যান বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।৬ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে চায়ের কেটলি চুরির অভিযোগে হৃদয় (২৫) নামে এক যুবককে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।৬ মিনিট আগে
নওগাঁর রাণীনগরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির দেড় হাজার কেজি চাল উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই চালগুলো উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা চালগুলো স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) মেম্বারের জিম্মায় রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ১৮ মিনিট আগে