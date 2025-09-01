Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

নোয়াখালীতে ৭ দিনব্যাপী বৃক্ষমেলা, সুবিধাভোগীদের মাঝে চেক ও গাছের চারা বিতরণ

নোয়াখালী প্রতিনিধি
শিক্ষার্থীদের হাতে গাছের চারা তুলে দেন নোয়াখালী জেলা প্রশাসক খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শিক্ষার্থীদের হাতে গাছের চারা তুলে দেন নোয়াখালী জেলা প্রশাসক খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘পরিকল্পিত বনায়ন করি, সবুজ বাংলাদেশ গড়ি’—এ প্রতিপাদ্যে নোয়াখালীতে সাত দিনব্যাপী বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। মেলায় ফলদ, বনজ, ঔষধিসহ বিভিন্ন প্রজাতির ১৫টি স্টল দেওয়া হয়। পরে বৃক্ষরোপণ, অংশীজনদের মাঝে চেক বিতরণ ও শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে প্রথমে শোভাযাত্রা এবং পরে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

মেলার উদ্বোধন শেষে অতিথিরা স্টলগুলো ঘুরে দেখেন। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপকূলীয় বন বিভাগ নোয়াখালীর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আবু ইউসুফের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, জেলা প্রশাসক খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ্ আল ফারুক। শেষে ৭৪ জন অংশীজনের মাঝে ১৮ লাখ ৭২ হাজার টাকা হস্তান্তর করা হয়।

পরিবেশে গাছের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তারা বলেন, গাছপালা ও সবুজায়ন মানুষের মনে প্রশান্তি আনে এবং মানসিক চাপ কমায়। একটি দেশের ২৫ শতাংশ গাছ থাকা প্রয়োজন, কিন্তু সে তুলনায় আমাদের দেশে গাছের হার অনেক কম। তাই প্রতিবছর সবাইকে একটি করে হলেও গাছের চারা রোপণের অনুরোধ জানান তাঁরা।

বিষয়:

নোয়াখালীচট্টগ্রাম বিভাগবৃক্ষরোপণজেলার খবরমেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশা চালক নিহত

নারায়ণগঞ্জে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশা চালক নিহত

চার দিন বন্ধ থাকার পর মধ্যপাড়া খনিতে ফের পাথর উত্তোলন শুরু

চার দিন বন্ধ থাকার পর মধ্যপাড়া খনিতে ফের পাথর উত্তোলন শুরু

নানা কর্মসূচিতে রুয়েটে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

নানা কর্মসূচিতে রুয়েটে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ট্রেনের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ট্রেনের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু