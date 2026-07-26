Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে শিশু ধর্ষণ, যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে শিশু ধর্ষণ, যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় আসামি প্রতিবেশী যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার চট্টগ্রাম মহানগরের শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক সৈয়দা হাফসা ঝুমা এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত যুবক হলেন মো. আকতার সর্দার (৩০)। তিনি সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ থানার কুকড়াপর্শি এলাকার কাদের সর্দার বাড়ির মো. সাত্তার সর্দারের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মাহমুদ-উল আলম চৌধুরী মারুফ। তিনি জানান, ধর্ষণের ঘটনায় মো. আকতার সর্দারকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ধর্ষণের শিকার শিশুটি নগরের সদরঘাট থানা এলাকার একটি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। তার বাবা একটি জুতার কারখানায় কাজ করেন এবং মা পোশাককর্মী। শিশুটির পরিবার ও অভিযুক্ত ব্যক্তি একই এলাকায় থাকার সুবাদে যাতায়াত ছিল তাদের।

২০২২ সালের ২ জুলাই শিশুটিকে বাসায় একা পেয়ে ধর্ষণ ও এই ঘটনার বিষয়ে কাউকে না জানাতে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। তিন দিন পর শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার মা বিষয়টি জানতে পারেন এবং পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে পরীক্ষা করে শারীরিক আঘাতের আলামত দেখতে পান। পরে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করানো হয়। এ ঘটনায় শিশুটির বাবা সদরঘাট থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০২৩ সালের ২১ নভেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ২০২৪ সালের ১৫ এপ্রিল বিচার শুরু হয়।

বিষয়:

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