Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নিহত
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরের ষোলশহরে রেললাইন ধরে হাঁটার সময় পেছন থেকে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি মারা গেছে।

আজ শনিবার দুপুর ১টার দিকে নগরের পাঁচলাইশ থানাধীন ষোলশহর রেলক্রসিং এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানার ষোলশহর স্টেশনের ইনচার্জ উপপরিদর্শক অসীম ধর জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওই ব্যক্তি রেললাইনের ওপর দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ পেছন দিক থেকে ‘পর্যটক এক্সপ্রেস’ ট্রেন আসার সময় তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। নিহতের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি এবং তিনি ষোলশহর স্টেশনে ভাসমানভাবে থাকতেন। তাঁর বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর।

উপপরিদর্শক জানান, পুলিশ মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগট্রেন
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