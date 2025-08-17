চট্টগ্রামে রায় শুনে বিচারকের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন আসামি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে অস্ত্র মামলায় রায় শোনার পর বিচারককে লক্ষ্য করে এক আসামির জুতা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ দ্রুত ওই আসামিকে নিবৃত্ত করে হাজতখানায় নিয়ে যায়। এর আগে আদালত মো. রাজু নামের ওই আসামিকে ১৭ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।
রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে চট্টগ্রামের চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ সিরাজাম মুনিরার আদালতে এ ঘটনা ঘটে।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী ওমর ফুয়াদ বলেন, চট্টগ্রামে পাহাড়তলী থানার অস্ত্র মামলায় পাঁচজন সাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রমাণে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামি রাজুকে অস্ত্রের জন্য ১০ বছর ও গুলির জন্য ৭ বছর করে মোট ১৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
তাঁর দুটি সাজাই একসঙ্গে চলবে। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে ওই মামলার রায় শুনানিতে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক সূত্রের বরাতে জানা গেছে, এদিন আদালতে রায় ঘোষণা শেষ হওয়ামাত্রই আসামি রাজু উত্তেজিত হয়ে বিচারককে লক্ষ্য করে জুতা নিক্ষেপ করেন। এ সময় এজলাসে হট্টগোল তৈরি হয়। পরে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাঁকে নিবৃত্ত করে মেট্রো কোর্ট হাজতখানায় নিয়ে যায়।
আসামি রাজু তখন উশৃঙ্খল ছিলেন। এদিন আসামির পক্ষে কোনো আইনজীবীও উপস্থিত ছিলেন না।
মামলার নথি থেকে জানা যায়, নগরের পাহাড়তলী থানার এ কে খান এলাকায় ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর অভিযান চালিয়ে একটি একনলা বন্দুক ও গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় থানায় হওয়া মামলা তদন্ত শেষে রাজুর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ।
চট্টগ্রামে অস্ত্র মামলায় রায় শোনার পর বিচারককে লক্ষ্য করে এক আসামির জুতা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ দ্রুত ওই আসামিকে নিবৃত্ত করে হাজতখানায় নিয়ে যায়। এর আগে আদালত মো. রাজু নামের ওই আসামিকে ১৭ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।
রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে চট্টগ্রামের চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ সিরাজাম মুনিরার আদালতে এ ঘটনা ঘটে।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী ওমর ফুয়াদ বলেন, চট্টগ্রামে পাহাড়তলী থানার অস্ত্র মামলায় পাঁচজন সাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রমাণে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামি রাজুকে অস্ত্রের জন্য ১০ বছর ও গুলির জন্য ৭ বছর করে মোট ১৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
তাঁর দুটি সাজাই একসঙ্গে চলবে। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে ওই মামলার রায় শুনানিতে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক সূত্রের বরাতে জানা গেছে, এদিন আদালতে রায় ঘোষণা শেষ হওয়ামাত্রই আসামি রাজু উত্তেজিত হয়ে বিচারককে লক্ষ্য করে জুতা নিক্ষেপ করেন। এ সময় এজলাসে হট্টগোল তৈরি হয়। পরে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাঁকে নিবৃত্ত করে মেট্রো কোর্ট হাজতখানায় নিয়ে যায়।
আসামি রাজু তখন উশৃঙ্খল ছিলেন। এদিন আসামির পক্ষে কোনো আইনজীবীও উপস্থিত ছিলেন না।
মামলার নথি থেকে জানা যায়, নগরের পাহাড়তলী থানার এ কে খান এলাকায় ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর অভিযান চালিয়ে একটি একনলা বন্দুক ও গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় থানায় হওয়া মামলা তদন্ত শেষে রাজুর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ।
রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা তেলবাহী ট্যাংকারে আগুন লেগেছিল। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। এর আগে সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।১৫ মিনিট আগে
চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে এমভি ওয়েস্টিন-১ লাইটার নামে একটি জাহাজ থেকে অপরিশোধিত চিনি চুরির চেষ্টার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি ২০ লাখ টাকার চিনি চুরির চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে নৌ পুলিশ চাঁদ১৮ মিনিট আগে
রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র, বিস্ফোরকসহ গ্রেপ্তার মোন্তাসেরুল আলম ওরফে অনিন্দ্যকে (৩৩) আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার সময় ক্যামেরার সামনে বলেন, মুসলিম ফ্রন্টগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, ইন্টেরিম ভেঙে দিন। পাশাপাশি তিনি হারুন ইজহার, ওসমান হাদি ও পিনাকী ভট্টাচার্যের কথা শোনার আহ্বান জানান।২৭ মিনিট আগে
সাপ্তাহিক ব্লিটজ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরীর বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের একটি আদালতে মানহানির মামলা হয়েছে। রোববার (১৭ আগস্ট) চট্টগ্রামের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার আদালতে মামলাটি করেন আলহাজ শামসুল হক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মুহাম্মদ নাছির৪৩ মিনিট আগে