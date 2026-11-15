রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় চার দিনের রিমান্ডে এসপি জাহাঙ্গীর

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় চার দিনের রিমান্ডে এসপি জাহাঙ্গীর
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার পরিকল্পনায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে গ্রেপ্তার চট্টগ্রাম রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্সের (আরআরএফ) পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমকে চার দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।
আজ রোববার চট্টগ্রাম মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মোস্তফা রিমান্ডের এই আদেশ দেন। রিমান্ড শুনানিকে ঘিরে চট্টগ্রাম আদালত এলাকায় জোরদার করা হয় নিরাপত্তাব্যবস্থা। বেলা ৩টার দিকে কড়া পুলিশি পাহারায় জাহাঙ্গীর আলমকে আদালতে হাজির করা হয়। পরে রিমান্ড আবেদনের শুনানি শেষে আদালত তাঁকে চার দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন।
চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) ডিসি (প্রসিকিউশন) মোহাম্মদ হাসান ইকবাল চৌধুরী রিমান্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গতকাল শনিবার রাতে নগরের সিএমপি অফিসার্স মেস থেকে এসপি জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেন চট্টগ্রাম রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্সের (আরআরএফ) সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) আবুল কাশেম চৌধুরী। পাঁচলাইশ থানায় মামলাটি হওয়ার পরপরই পুলিশ ও স্পেশাল রেসপন্স ইউনিটের (এসআরইউ) সদস্যরা তাঁকে গ্রেপ্তার করেন।
পুলিশের অভিযোগ, এসপি জাহাঙ্গীর আলম কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন। আগামী ডিসেম্বরে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার পরিকল্পনা ঘিরেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততার তথ্য পেয়েছে পুলিশ। এ ছাড়া পুলিশের অভ্যন্তরীণ ও স্পর্শকাতর তথ্য আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছে সরবরাহের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
চট্টগ্রাম রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মো. আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী জানান, জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে মামলা করার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গত মঙ্গলবার অভিযোগের প্রাথমিক তথ্য পাওয়ার পর জাহাঙ্গীর আলমকে নিজ কার্যালয়ে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ডিআইজি আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী। ওই দিন তাঁর ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। পরে ফোন দুটি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পুলিশ সদর দপ্তরের বিশেষ শাখায় (এসবি) পাঠানো হয়।
এদিকে, গত বুধবার তাঁকে আটকের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লে তা নাকচ করেন ডিআইজি। সে সময় তিনি জানিয়েছিলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ওই কর্মকর্তার দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।
আজ ডিআইজি আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী জানান, জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থার বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন। পুলিশের অন্য কেউ এ ঘটনায় জড়িত কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।