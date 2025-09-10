Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

টইটম্বুর কাপ্তাই লেক, খুলে দেওয়া হল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট

কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ১৮
কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের (কপাবিক) জলকপাট দিয়ে পানি ছাড়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের (কপাবিক) জলকপাট দিয়ে পানি ছাড়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

টইটম্বুর রাঙামাটির কাপ্তাই লেক। লেকের পানির উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে না আসায় গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে সাড়ে ৩ ফুট করে পানি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের (কপাবিক) ১৬টি জলকপাট দিয়ে। এতে প্রতি সেকেন্ডে ৬৩ হাজার কিউসেক পানি কাপ্তাই লেক থেকে কর্ণফুলী নদীতে নিষ্কাশিত হচ্ছে।  

বিষয়টি নিশ্চিত করে কপাবিকের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালে আজকের পত্রিকাকে জানান, মুহূর্তে মুহূর্তে লেকের পানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে লেকের পানির উচ্চতা বিপৎসীমার ওপরে চলে যাওয়ায় গতকাল দিবাগত রাত ৩টায় কাপ্তাই কর্ণফুলী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট সাড়ে ৩ ফুট করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, আজ সকাল ৮টায় কাপ্তাই লেকে পানির উচ্চতা ছিল ১০৮.৯০ ফুট মিনস সি লেভেল। লেকে পানির ধারণক্ষমতা ১০৯ ফুট মিনস সি লেভেল।

বিষয়:

রাঙামাটিকাপ্তাইবিদ্যুৎচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

সম্পর্কিত

টইটম্বুর কাপ্তাই লেক, খুলে দেওয়া হল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট

টইটম্বুর কাপ্তাই লেক, খুলে দেওয়া হল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট

বাগেরহাটে টানা দুই দিনের হরতাল শুরু, সড়কে মিছিল জ্বলছে আগুন

বাগেরহাটে টানা দুই দিনের হরতাল শুরু, সড়কে মিছিল জ্বলছে আগুন

রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

ধান-চাল সংগ্রহ: ‘সর্বোচ্চ’ চেষ্টা করেও অর্জিত হয়নি লক্ষ্য

ধান-চাল সংগ্রহ: ‘সর্বোচ্চ’ চেষ্টা করেও অর্জিত হয়নি লক্ষ্য