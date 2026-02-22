‘বিএনপিকে হারাতে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং চেয়েছেন...উপদেষ্টা’

‘বিএনপিকে হারাতে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চেয়েছেন অনেক উপদেষ্টা’—এমন মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, ‘অনেকে বলে যে, বিএনপি ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে। আপনাদের আমি স্পষ্ট বলতে চাই, আমি যেহেতু সরকারের একটি অংশে আছি এবং ছিলাম, আমি দেখেছি, সরকারের অনেক উপদেষ্টা বিএনপিকে কীভাবে হারানো যায়, এ জন্য ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চেয়েছেন।’
আজ রোববার চট্টগ্রাম নগরীর হালিশহর এইচ-ব্লক আবাসিক এলাকায় খেলার মাঠের উন্নয়নকাজের উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
শাহাদাত হোসেন বলেন, মহান রাব্বুল আলামিন নির্ধারিত করে রেখেছেন দেশনায়ক তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করবেন, যার কারণে আজকে জনগণই কিন্তু ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে দেখিয়ে দিয়েছে যে বিএনপি কতটুকু জনপ্রিয়।
চসিক মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড ময়দানে সমাবেশ শেষে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান সড়কপথে যেসব এলাকা দিয়ে গেছেন, সেখানের সব আসন জিতেছে বিএনপি। শুধু বাঁশখালী আসনে একজন বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়ায় সেখানে অন্যজন জিতেছেন।
নিজের রাজনৈতিক জীবন প্রসঙ্গে চসিক মেয়র বলেন, ‘আমার রাজনৈতিক জীবনে শুধু একবার সেক্রেটারি পোস্ট হ্যান্ডেল করেছি, এরপর আমি মহানগর বিএনপির প্রেসিডেন্ট হয়েছি। আমি প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করেছি, সদস্য থেকে না। তবে আমার জীবনে একটা অনুশোচনা, আমি এখনো কোনো ক্রেডিবিলিটি নির্বাচনে ফেস করতে পারিনি। যে নির্বাচনে জনগণ উৎসবমুখর পরিবেশে আমাকে বা অন্য প্রার্থীকে ভোট দেবে।’
স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে চট্টগ্রাম নগর বিএনপির সভাপতি বলেন, ‘গত ১৬ বছরে দুবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি, দুবারই আমাকে নির্বাচনের নামে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। এবার সুষ্ঠু নির্বাচনের একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এ জন্যই আমি একটা নির্বাচন চাই, যেখানে আমার জনপ্রিয়তা আমি যাচাই করতে চাই। জনগণ আমাকে কতটুকু ভালোবাসে, তা দেখতে চাই।’
শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘আজকে ২২ লাখ ভোটার চট্টগ্রাম শহরে রয়েছে। এর মধ্যে কত পারসেন্ট ভোটার আমাকে চায়, এটাও তো আমার একটা প্রাপ্তির ব্যাপার। আমার তো রাজনৈতিক জীবনে অনেক কিছু চাওয়ার আছে। চট্টগ্রাম শহরে কত লাখ আমাকে চায়? আদৌ মানুষ আমাকে চায় কি না?’
শাহাদাত আরও বলেন, ‘আমার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ৩৯ বছর হয়ে গেছে। আমি যখন মেডিকেল কলেজে ছাত্ররাজনীতি শুরু করি, তখন ১৯৮৭ সাল। আজকে ২০২৬ সাল। আমি ছাত্রদলের সভাপতি পদ দিয়ে যাত্রা শুরু করেছি। আমি সেকেন্ড কোনো পোস্ট হ্যান্ডেল করিনি।’
নাটোরের বড়াইগ্রামে সেন্ট যোসেফস্ স্কুল অ্যান্ড কলেজে নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস না করায় যোসেফ বর্ণ রোজারিও (১৮) নামের এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিকের ফরম পূরণ করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে সে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে...১০ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আঙিনা থেকে এক নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে হাসপাতালের পাশের প্রাঙ্গণে শিশুটিকে পাওয়া যায়। নবজাতকটি পটিয়া মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।১৯ মিনিট আগে
বিএনপি একদিকে ফ্যামিলি কার্ড দেবে, অন্যদিকে লুটপাট করবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব ও রংপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আখতার হোসেন। তিনি বলেন, ‘বিএনপি একদিকে ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলবে, শাড়ি-লুঙ্গি বিলাবে, অন্যদিকে মানুষের ঘরবাড়ি তছনছ করে দেবে, লুটপাট করে নিয়ে যাবে, আমরা...১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে নূরে আলম ইসলাম ওরফে খায়রুল নামের এক লেগুনাচালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। মামলায় সোহান মুন্সী নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় কুতুবখালী মাছের আড়ত এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে