চাঁপাইনবাবগঞ্জে রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার মহাডাঙ্গা এলাকায় রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রেললাইনের পাশের একটি পুকুরপাড় থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে।
পুলিশ জানায়, মরদেহটিতে পচন ধরেছিল এবং তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যাগও উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে কিছু পোশাক ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের সামগ্রী ছিল। খবর পেয়ে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছে। মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. একরামুল হোসাইন জানান, ধারণা করা হচ্ছে মরদেহটি অন্তত ৭ থেকে ৮ দিন আগের। তবে এখনো নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
ওসি আরও বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে হত্যার পর মরদেহটি এখানে ফেলে যাওয়া হতে পারে, কিংবা ট্রেনের ধাক্কায়ও তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া গেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।’
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