Ajker Patrika
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চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে টিসিবির গুদামে আগুন, নেভাতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে টিসিবির গুদামে আগুন, নেভাতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু
গতকাল রাত পৌনে ৯টার দিকে নাচোলের হাটবাকইল এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ছবি: সংগৃহীত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) এক ডিলারের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নেভাতে গিয়ে নয়ন আলী (১৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাত পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার হাটবাকইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নয়ন আলী হাটবাকইল গ্রামের আব্বাস আলীর ছেলে। তিনি ভ্যানচালক ছিলেন।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, টিসিবির পণ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত একটি দ্বিতল ভবনের নিচতলার গুদামে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে গুদামের শাটারের পাশ থেকে নয়ন আলীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে গিয়েই তিনি দগ্ধ হয়ে মারা যান। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় দেড় লাখ টাকার টিসিবির পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রায় ১০ লাখ টাকার পণ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুকোমল চন্দ্র দেবনাথ বলেন, ‘বুধবার রাত পৌনে ৯টার দিকে টিসিবির গুদামে আগুন লাগলে স্থানীয় বাজারে অবস্থান করা তিন থেকে চারজন যুবক গুদামের শাটারের তালা ভেঙে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে ভ্যানচালক নয়ন আলী আগুনে দগ্ধ হন। পরে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে গুদামের শাটারের পাশ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।’

অগ্নিকাণ্ডের কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণে তদন্ত চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জমৃত্যুনাচোলরাজশাহী বিভাগগুদামঅগ্নিকাণ্ডটিসিবি
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