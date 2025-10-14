Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নাচোলে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, আহত ১৪

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আহত একজনকে ভ্যানে করে নিয়ে যাচ্ছেন স্বজনেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আহত একজনকে ভ্যানে করে নিয়ে যাচ্ছেন স্বজনেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলায় আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ববিরোধকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের ফুলবাড়ী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। এতে নারীসহ ১৪ জন আহত হয়েছেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নাচোল উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের খোকনের অনুসারী ও ফতেপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মিজানুর রহমানের ভাইকে প্রতিপক্ষের লোকজন মারধর করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য আমিনুল ইসলাম গ্রুপের অনুসারী ও ফতেপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সহসভাপতি এমদাদুল হকের লোকজনের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাধে। আজ সকাল থেকে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকেরা লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ান। থেমে থেমে চলে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। সংঘর্ষে খোকন গ্রুপের অনুসারী ফতেপুর ইউনিয়নের সাবেক সদস্য মনিরুল ইসলামসহ অন্তত ১৪ জন আহত হন। সংঘর্ষ চলাকালে ৮-১০টি বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে।

বিএনপি নেতা আবু তাহের খোকন বলেন, ‘সাবেক এমপি আমিনুল ইসলামের লোকজন আমার কর্মীদের প্রথমে মারধর করে। তারা আজ আবারও আমার সমর্থকদের ওপর হামলা চালিয়েছে। পুলিশ ভূমিকা নিলে এমন ঘটনা ঘটত না। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে এ ঘটনা ঘটে।’

তবে অভিযোগের বিষয়ে জানতে সাবেক এমপি আমিনুল ইসলাম বলেন, এখানে বিএনপির দুটি গ্রুপ নয়। এ ঘটনায় আওয়ামী লীগের লোকজন জড়িত আছে। বিষয়টি সমাধান করার জন্য পুলিশকে বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু তারা কোনো গুরুত্ব দেয়নি।

নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশের উপস্থিতিতে এমন সংঘর্ষের ঘটনার অভিযোগের বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গোমস্তাপুর সার্কেল হাসান তারেক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পুলিশ কারও পক্ষ নিতে পারে না। সেটার সুযোগও নেই। কারও অভিযোগ থাকলে আমাদের জানালে সেটার ব্যবস্থা নেব।’

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ফুলবাড়ী এলাকায় এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকায় পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জবিএনপিসংঘর্ষনাচোলরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এরদোয়ানের বাধায় নেতানিয়াহুকে মিসরের সম্মেলনে নিতে পারলেন না ট্রাম্প

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেলেও ফিলিস্তিনে ফিরছেন না ১৫৪ জন, যেতে হবে ‘অমানবিক’ নির্বাসনে

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

গাজা শান্তি সম্মেলনে ‘সুন্দরী’ মেলোনিকে নিয়ে মাতলেন বিশ্বনেতারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

কমিটির অনুমোদন ছাড়া মাদ্রাসার গাছ বিক্রির অভিযোগ সুপারের বিরুদ্ধে

কমিটির অনুমোদন ছাড়া মাদ্রাসার গাছ বিক্রির অভিযোগ সুপারের বিরুদ্ধে

নাচোলে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, আহত ১৪

নাচোলে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, আহত ১৪

মিরপুরে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ১৬

মিরপুরে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ১৬

কোরআন অবমাননার সময়ের কিছুই মনে নেই অপূর্বের, ৫ দিনের রিমান্ডে

কোরআন অবমাননার সময়ের কিছুই মনে নেই অপূর্বের, ৫ দিনের রিমান্ডে