Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মা নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মা নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের বাখর আলী ঘাট এলাকায় পদ্মা নদীতে ডুবে জেসমিন ওরফে কারিমা (৮) এবং ইসরাত খাতুন ওরফে বুড়ি (৭) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে রাজশাহী থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তাদের মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহত জেসমিন বাখর আলী টিকলির চর গ্রামের জহুরুল ইসলামের মেয়ে। ইসরাত চাকপাড়া গ্রামের মৃত কাজলের মেয়ে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল ১১টার দিকে পরিবারের অজান্তে তিন শিশু পদ্মা নদীতে গোসল করতে যায়। এ সময় সাঁতার না জানা জেসমিন ও ইসরাত পানিতে ডুবে গেলে তাদের সঙ্গে থাকা মাহিন (৬) বাড়িতে খবর দেয়।

স্বজন ও স্থানীয়রা তখন ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে রাজশাহী থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিকেল পৌনে ৩টার দিকে জেসমিনের এবং বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ইসরাতের মরদেহ উদ্ধার করে।

ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের লিডার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, “দুই শিশু নদীতে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে যায়। পরে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।”

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একরামুল হোসাইন জানান, পুলিশ ও নৌ-পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

বিষয়:

পদ্মাচাঁপাইনবাবগঞ্জপানিতে ডুবে মৃত্যুমৃত্যুনদীচাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
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