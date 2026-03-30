চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৯ কেজি গানপাউডারসহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম জব্দ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ৯ কেজি গানপাউডার, কাচ-লোহার পেরেকসহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম জব্দ করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আজ সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় র্যাব-৫।
নাশকতার উদ্দেশ্যে এসব উপকরণ আনা হয়েছিল বলে ধারণা র্যাবের। এর আগে রোববার উপজেলার ঘোড়াপাখিয়া ইউনিয়নের কোথানিপাড়া এলাকার একটি আমবাগান থেকে বোমা তৈরির এসব উপকরণ ও সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় আমবাগানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে সাদা ও ধূসর রঙের বোমা তৈরির প্রধান উপকরণ ৯ কেজি ১৫০ গ্রাম গানপাউডার জব্দ করা হয়।
অন্যান্য উপকরণের মধ্যে রয়েছে ১ কেজি ২০০ গ্রাম কাচের টুকরা, ৪০০ গ্রাম লোহার পেরেক, ৩০টি জর্দার কৌটা, ১০টি স্কচটেপ, ১৫টি গ্যাস লাইটার। তবে কাউকে আটক করতে পারেনি র্যাব।
জব্দ করা বোমা তৈরির উপকরণ ও সরঞ্জাম শিবগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানায় র্যাব।
