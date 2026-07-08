Ajker Patrika
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চাঁপাইনবাবগঞ্জ

পুশ ইন করা চার নাগরিককে ফেরত নিল ভারত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ জুলাই ২০২৬, ২৩: ০০
পুশ ইন করা চার নাগরিককে ফেরত নিল ভারত
পুশ ইন করা চার নাগরিককে ফেরত নিল ভারত। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে এক বছর পর কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পুশ ইন করা শিশুসহ চার নাগরিককে অবশেষে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে নিজ দেশে ফিরিয়ে নিয়েছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ বুধবার (৮ জুলাই) বিকেলে সোনামসজিদ স্থলবন্দর ইমিগ্রেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ সময় রাজশাহীতে অবস্থিত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সোনামসজিদ স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ফেরত যাওয়া চারজনের মধ্যে রয়েছে ইমাম শেখ, কুরবান শেখ, সুইটি বিবি ও দানেশ শেখ। তাদের সবার বাড়ি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায়। দীর্ঘ এক বছর পর নিজ দেশে ফিরতে পেরে তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

জানা গেছে, গত বছরের জুন মাসে কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে এই চারজনসহ মোট ছয় ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে পুশ ইন করে বিএসএফ। পরে আদালতের নির্দেশে গত বছরের ৫ ডিসেম্বর সোনালী বেগম ও তাঁর ছেলেকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে নেয়।

অন্য চারজনকে আইনি জটিলতা ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিলম্বের কারণে আদালতের নির্দেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জে একজন জিম্মাদারের বাসায় সাত মাসের বেশি সময় রাখা হয়।

পুশ ইনের পর গত ২০ আগস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশ অবৈধ প্রবেশের অভিযোগে তাদের আটক করে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। পরে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হলে তারা প্রায় তিন মাস কারাভোগ করে। আদালতের নির্দেশনা ও দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজ বিকেলে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

বিষয়:

সীমান্তচাঁপাইনবাবগঞ্জভারতীয়বিএসএফরাজশাহী বিভাগকুড়িগ্রামজেলার খবর
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