Ajker Patrika
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চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সীমান্তে ৭ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা, প্রতিহত করল বিজিবি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৪ জুলাই ২০২৬, ১৭: ১২
সীমান্তে ৭ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা, প্রতিহত করল বিজিবি
পুশইনের শিকার ৭ ভারতীয়। ছবি : আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর সীমান্ত দিয়ে ৭ জনকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বাধায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে নওগাঁ ব্যাটালিয়নের (১৬ বিজিবি) অধীন গোমস্তাপুর উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নের চাড়ালডাঙ্গা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ২১৯/২৪-আর এর কাছে এই পুশ ইন চেষ্টার ঘটনা ঘটে।

বিজিবি জানায়, ভারতের ১২ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের টিলাশন ক্যাম্পের সদস্যরা সাত ব্যক্তিকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করেছিল। খবর পেয়ে চাড়ালডাঙ্গা বিওপির একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সীমান্তের ভারত অংশে অবস্থানরত ওই সাতজনকে শনাক্ত করে এবং তাদের বাংলাদেশে ঢুকতে বাধা দেয়। পরে সীমান্তের কাছাকাছি কাঁটাতারবিহীন অংশ দিয়ে তাদের ভারতে ফেরত পাঠানোর কার্যক্রম শুরু করে বিজিবি।

নওগাঁ ১৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম বলেন, সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

গোমস্তাপুরসীমান্তচাঁপাইনবাবগঞ্জবিএসএফবিজিবিরাজশাহী বিভাগ
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