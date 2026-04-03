চাঁপাইনবাবগঞ্জে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে হামের উপসর্গ নিয়ে আসা এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) সকাল ৯টায় সময় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোহাম্মদ মশিউর রহমান। জেলায় এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতে।
জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রুমালী খাতুন বলেন, সকাল ৯টার সময় শিশুটি জ্বর ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসে। অবস্থা গুরুতর থাকায় তাকে দ্রুত শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ওয়ার্ডে পৌঁছানোর সময়ই সে মারা যায়। মৃত ওই শিশু সদর উপজেলার শাজাহানপুর ইউনিয়নের হাকিমপুর গ্রামের নৈয়মুর রহমানের আড়াই বছরের কন্যা মাসুদা খাতুন।
এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১২ জন রোগী হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। একই সময়ে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ২৪ জনকে। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ৪৬ জন। আর এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪৯।
তবে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আব্দুস সামাদ বলেন, বর্তমানে হাম পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। গত দুই দিন ধরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কমে আসছে। একই সঙ্গে সুস্থতার হারও বেড়েছে।
সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ। টিউবওয়েল বা সাব-মারসিবল পাম্প না থাকায় এদের এখনো বাধ্য হয়েই নদী, হাওর ও পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়; যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূষিত। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অধিকাংশ টিউবওয়েলেই এখন পানি উঠছে না।৬ মিনিট আগে
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউলশিল্পী আবুল সরকারের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। শুনানি শেষে গতকাল রোববার বিচারপতি মো. আতোয়ার রহমান ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের বেঞ্চ এই জামিন দেন।১৪ মিনিট আগে
বিপুলসংখ্যক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আগামী জুন-জুলাই মাসে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যেই গত ৩১ মার্চ তফসিল ঘোষণার লক্ষ্যে নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, ৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার আছে।৩২ মিনিট আগে
পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কসংলগ্ন আমড়াগাছিয়া নামক স্থানে অবস্থিত খানকায়ে ছালেহিয়া কমপ্লেক্স। সড়কে চলাচল করা গাড়ি থেকে চাঁদা/সহায়তা নিয়ে খানকার শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া, থাকা-খাওয়া চলে। খানকার খাদেমরা ওই সহায়তার টাকা সড়ক থেকে তুলে নেন। আজ সকালে ফজরের নামাজ পড়ে খাদেম মো. নুরুল হক মৃধা সড়কে...১ ঘণ্টা আগে