চাঁপাইনবাবগঞ্জ

রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সকালে আমবাগানে মিলল যুবকের লাশ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে একটি আমবাগান থেকে শিহাব আলী (২২) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি শিহাব। শনিবার বিকেলে স্থানীয়রা আমবাগানে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়।

আজ শনিবার বিকেলে শিবগঞ্জ পৌর এলাকার চন্ডিপুরে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত শিহাব সদর উপজেলার গোবরাতলা ইউনিয়নের সরজন গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। তিনি শিবগঞ্জের বহলাবাড়ি এলাকায় খালার বাড়িতে থেকে বিদেশ যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে জাপানি ভাষা শিখছিলেন।

এ বিষয়ে শিবগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এসএম শাকিল হাসান জানান, মরদেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটিকে হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে নেশাজাতীয় ইনজেকশনের খালি অ্যাম্পুল ও সিরিঞ্জ জব্দ করা হয়েছে। হত্যার আগে মাদক সেবনের ঘটনা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জশিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)হত্যারাজশাহী বিভাগমরদেহজেলার খবর
