রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সকালে আমবাগানে মিলল যুবকের লাশ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে একটি আমবাগান থেকে শিহাব আলী (২২) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি শিহাব। শনিবার বিকেলে স্থানীয়রা আমবাগানে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়।
আজ শনিবার বিকেলে শিবগঞ্জ পৌর এলাকার চন্ডিপুরে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত শিহাব সদর উপজেলার গোবরাতলা ইউনিয়নের সরজন গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। তিনি শিবগঞ্জের বহলাবাড়ি এলাকায় খালার বাড়িতে থেকে বিদেশ যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে জাপানি ভাষা শিখছিলেন।
এ বিষয়ে শিবগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এসএম শাকিল হাসান জানান, মরদেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটিকে হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে নেশাজাতীয় ইনজেকশনের খালি অ্যাম্পুল ও সিরিঞ্জ জব্দ করা হয়েছে। হত্যার আগে মাদক সেবনের ঘটনা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগমনী বিভিন্ন এয়ারলাইনসের ছয়টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ এয়ারফিল্ড ও ফ্লাইট ইনফরমেশন রিজিয়ন (এফআইআর) বন্ধ রাখার১৯ মিনিট আগে
রমজান মাস উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য গণ-ইফতারের আয়োজন করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) প্রশাসন। তবে আয়োজনের বাইরে রাখা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুসলিম শিক্ষার্থীদের। এমনকি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আগাম বার্তাও দেওয়া হয়নি। আজ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে ছেলে শিক্ষার্থী ও শহীদ২৩ মিনিট আগে
ঝালকাঠির রাজাপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় খলিলুর রহমান আকন (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি ইজিবাইকচালক। এ সময় মোটরসাইকেলচালক মো. কাওসার আহম্মেদ (৩০) আহত হয়েছেন।৩০ মিনিট আগে
ঢাকার আশুলিয়ায় ভাড়া বাসা থেকে অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। নিহতের গলায় ধারালো কিছুর আঘাতের চিহ্ন ও দু–হাতের কবজিতে কাটা দাগ রয়েছে বলে সুরতহাল করেছেন পুলিশ। এদিকে ঘটনার পর থেকে তার স্বামী আত্মগোপনে রয়েছেন...১ ঘণ্টা আগে