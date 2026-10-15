Ajker Patrika
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চাঁদপুর

চাঁদপুরে ১০ মণ ইলিশসহ ২১ জেলে গ্রেপ্তার, ৬ নৌকা জব্দ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে ১০ মণ ইলিশসহ ২১ জেলে গ্রেপ্তার, ৬ নৌকা জব্দ
চাঁদপুরে নৌ পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ২১ জেলে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৬-এর সপ্তম দিনে চাঁদপুরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের অভিযোগে ২১ জেলেকে গ্রেপ্তার করেছে নৌ পুলিশ। এ সময় ১০ মণ ইলিশ মাছ, ১২ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ৬টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা জব্দ করা হয়। ঘটনায় মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে ৬টি নিয়মিত মামলা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে চাঁদপুর সদর নৌ থানা এলাকার নদীপথে পরিচালিত অভিযানের তথ্য নিশ্চিত করেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আজমগীর হোসাইন।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পুলিশ সুপার সৈয়দ মুশফিকুর রহমানের নেতৃত্বে এবং চাঁদপুর সদর নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আজমগীর হোসাইনের তত্ত্বাবধানে পুলিশের একটি বিশেষ দল অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে নিষিদ্ধ সময়ে মা ইলিশ শিকারে জড়িত থাকার অভিযোগে ২১ জেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইলিশ মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত ৬টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা ও ১২ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়।

নৌ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান শুরুর প্রথম সপ্তাহে চাঁদপুর সদর নৌ থানা-পুলিশ মোট ৫০ কেজি ইলিশ মাছ, ৫৫ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ২০টি নৌকা জব্দ করেছে। এসব ঘটনায় মোট ২৪টি নিয়মিত মামলা করা হয়েছে।

নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপার সৈয়দ মুশফিকুর রহমান বলেন, ‘মা ইলিশের প্রজনন ও বংশবিস্তার নির্বিঘ্ন রাখা এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৌ পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে নদীপথে নজরদারি ও অভিযান জোরদার করা হয়েছে।’

বিষয়:

ইলিশজেলেচাঁদপুরগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগ
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