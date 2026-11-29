চাঁদপুরে বিএনপির কার্যালয়ে আগুন
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় বিএনপির একটি কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এতে কার্যালয়ের একাংশ পুড়ে গেছে। আজ রোববার ভোরে উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের লাবইরকান্দি এলাকার কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, ভোরে কার্যালয়টিতে আগুন জ্বলতে দেখে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসেন। কার্যালয়টি রাস্তার পাশে হওয়ায় দ্রুত সবার নজরে আসে বিষয়টি। পরে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে আগুনের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
দুর্গাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. জাকির লস্কর বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লোকজন রাতের আঁধারে অগ্নিসংযোগের মতো কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে বলে আমরা মনে করি। প্রশাসন সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন এবং জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মানস বড়ুয়া কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
এর আগে গত ১১ নভেম্বর রাতে উপজেলার ফতেপুর পূর্ব ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এরপর ১৯ নভেম্বর রাতে ষাটনল ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম লালপুর গ্রামের বেড়িবাঁধের ওপর অবস্থিত বিএনপির কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।