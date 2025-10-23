Ajker Patrika
চাঁদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ট্রমা সেন্টারকে জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ট্রমা সেন্টারকে জরিমানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখার অভিযোগে চাঁদপুরে একটি ট্রমা সেন্টারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বৃহস্পতিবার শহরের চেয়ারম্যানঘাট এলাকায় ফেমাস স্পেশালাইজড হসপিটাল অ্যান্ড ট্রমা সেন্টারকে এ জরিমানা করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান জানান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করার অপরাধে ওই হাসপাতাল মালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় এই ধরনের অনিয়ম করা থেকে বিরত থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেন। এ ছাড়া নিয়মিত মনিটরিং অংশ হিসেবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করা হয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও ভোক্তা অধিকারবিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য লিফলেট ও পাম্প লেট বিতরণ করা হয়।

জেলা পুলিশের একটি দল অভিযানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

