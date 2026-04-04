চাঁদপুর

মেঘনায় জাটকা ধরার অপরাধে ৩৮ জেলে আটক

চাঁদপুর প্রতিনিধি
জাটকা ধরার অপরাধে আটক ৩৮ জেলে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চাঁদপুরের হাইমচর মেঘনা নদীর অভয়াশ্রম এলাকায় জাটকা ধরার অপরাধে ৩৮ জেলেকে আটক করেছে উপজেলা টাস্কফোর্স। গতকাল শুক্রবার (৩ এপ্রিল) রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে এই জেলেদের আটক করা হয়।

শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা এ বি এম আশরাফুল হক।

উপজেলা মৎস্য অফিস থেকে জানানো হয়, নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে শুক্রবার বিকেল ৪টা থেকে মেঘনা নদীর অভয়াশ্রম এলাকায় অভিযান পরিচালনা শুরু করে টাস্কফোর্স। রাত ১১টার দিকে জাটকা ধরা অবস্থায় ইশানবালা নামক স্থান থেকে ৩৮ জেলেকে হাতেনাতে আটক করা হয়।

আটক জেলেদের মধ্যে ১৩ জনকে ১০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড এবং ১৫ জনকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মানবিক দিক বিবেচনা করে ১০টি শিশু জেলেকে মুচলেকা রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। আটক জেলেরা সবাই শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার চরআত্রা এলাকার বাসিন্দা।

উপজেলার কাটাখালী লঞ্চঘাটের পন্টুনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন হাইমচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অমিত রায়।

হাইমচর উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা এ বি এম আশরাফুল হক বলেন, ‘জাটকা রক্ষায় আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি। নদীতে নিয়মিত টহল চলছে এবং আইন অমান্যকারীদের ব্যাপারে কোনো ধরনের আপস করা হবে না।’

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারী ইজাজ মাহমুদসহ মৎস্য অধিদপ্তর ও টাস্কফোর্সের সদস্যরা।

