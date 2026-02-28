Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুরে প্রবাসীর বাড়ি থেকে বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে প্রবাসীর বাড়ি থেকে বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার বাগানবাড়ি ইউনিয়নের নতুন হাপানিয়া গ্রামে প্রবাসীর বাড়ি থেকে বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত থেকে শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার মধ্যে কোনো একসময় তাঁকে হত্যা করা হয় বলে ধারণা করছে পুলিশ। একই বাড়ি থেকে ওই নারীর পুত্রবধূকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহত পারুল বেগম (৭০) লনু প্রধানের স্ত্রী। আহত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া হালিমা আক্তার নুরুল ইসলামের স্ত্রী।

প্রতিবেশী সাহেরা বেগম জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিদ্যুৎ বিলের কাগজ নিতে তিনি ওই বাড়িতে যান। বাইরে শিশু মাহাদি হাসান ও মারিয়াকে খেলতে দেখে তাদের কাছে পরিবারের অন্য সদস্যদের খোঁজ করেন। তখন শিশুরা জানায়, দাদু আর মা মারা গেছে। বিষয়টি শুনে তিনি ঘরে ঢুকে দেখেন পারুল বেগম উপুড় হয়ে পড়ে আছেন এবং অন্য কক্ষে হালিমা আক্তার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন। পরে তিনি চিৎকার দিলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন।

আহত হালিমা আক্তার জানান, এশার নামাজের কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মুখ বাঁধা অবস্থায় তিন-চারজন দুর্বৃত্ত ঘরে প্রবেশ করে। তারা প্রথমেই তাঁকে জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে ফেলে এবং ঘরের মালামাল লুটে নেয়। পরে পাশের কক্ষে গিয়ে তাঁর শাশুড়ি পারুল বেগমকে শ্বাসরোধে হত্যা করে। একপর্যায়ে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন।

মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মিয়া মনজুর আমিন স্বপন বলেন, দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। যাতে এলাকায় নিরাপত্তা ফিরে আসে।

খবর পেয়ে চাঁদপুরের সহকারী পুলিশ সুপার (মতলব সার্কেল) জাবির হুসনাইন সানীব ও মতলব উত্তর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) প্রদীপ মণ্ডল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

সহকারী পুলিশ সুপার (মতলব সার্কেল) জাবির হুসনাইন সানীব বলেন, ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য পুলিশ কাজ করছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

চাঁদপুরপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগমতলব উত্তরমরদেহজেলার খবর
