চাঁদপুর

খাবারে মেয়াদোত্তীর্ণ রং ব্যবহার, ২ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে দুই ব্যবসায়ীকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

খাবার তৈরির কারখানায় মেয়াদোত্তীর্ণ রং ব্যবহার ও ভোক্তা অধিকার আইন লঙ্ঘন করায় অভিযান চালিয়ে তাদের এই জরিমানা করা হয়।

রোববার (১ মার্চ) দুপুরে হাজীগঞ্জ পৌর এলাকার বলাখাল বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান।

তিনি বলেন, অভিযান পরিচালনাকালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করা, ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রয় এবং সরকারি ইনজেকশনের সিরিঞ্জ পাওয়ায় মেসার্স মিতু ফার্মেসি মালিককে ২০ হাজার টাকা এবং নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার দ্রব্য তৈরি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ফুড কালার পাওয়ায় ওয়েলকাম সুইটস অ্যান্ড বেকারি মালিককে ১৫ হাজার টাকাসহ মোট ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় এ ধরনের অনিয়ম করা থেকে বিরত থাকবেন বলে অঙ্গীকার করে। এ সময় মেয়াদোত্তীর্ণ ফুড কালার ও বাসি খাবার ধ্বংস করা হয়।

অভিযানে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দল সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

চাঁদপুরচট্টগ্রাম বিভাগহাজীগঞ্জকারখানাজরিমানাজেলার খবর
