Ajker Patrika
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চাঁদপুর

চাঁদপুরে অনলাইন জুয়া খেলার অভিযোগে ৩ জন গ্রেপ্তার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে অনলাইন জুয়া খেলার অভিযোগে ৩ জন গ্রেপ্তার
মোবাইল ফোনে সাইবার অ্যাপসের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া খেলার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩ যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে মোবাইল ফোনে সাইবার অ্যাপসের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া খেলার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিনগত রাতে শাহরাস্তি পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সোনাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সোমবার দুপুরে শাহরাস্তি মডেল থানা পুলিশ তাঁদের চাঁদপুরের আদালতে সোপর্দ করে।

থানা পুলিশ জানায়, গতকাল রাতে সোনাপুর গ্রামের শাহ আলম মেম্বারের বাড়ির পূর্ব পাশে সেতুর ওপর অভিযান চালানো হয়। এ সময় মোবাইল ফোনে সাইবার অ্যাপসের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া খেলার অভিযোগে নাহিদুল ইসলাম (২০), সামীম (৩০) ও পারভেজ হোসেন শুভকে (২০) গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার নাহিদুল ইসলাম সোনাপুর দিঘীর পাড় এলাকার সোহেল মিয়ার ছেলে। সামীম মসজিদ বাড়ি এলাকার আনোয়ার হোসেনের ছেলে। পারভেজ হোসেন শুভ চৌকিদার বাড়ি এলাকার বিল্লাল হোসেনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় আজ সকালে তাঁদের বিরুদ্ধে জুয়া প্রতিরোধ আইনে শাহরাস্তি মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শাহরাস্তি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘সাইবার অ্যাপসের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে অনলাইন জুয়া খেলার সময় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।’

বিষয়:

চাঁদপুরঅনলাইনশাহরাস্তিচট্টগ্রাম বিভাগআদালত
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