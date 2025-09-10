নিয়ম মানতে নারাজ চালকেরা, যানবাহন বন্ধ করে বিক্ষোভ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুর জেলা প্রশাসন, পৌর প্রশাসক, পুলিশ প্রশাসনসহ অংশীজনদের নিয়ে শহরের যানবাহন চলাচলে আটটি নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু এ নিয়ম মানতে নারাজ অটোরিকশা, অটোবাইকসহ অন্যান্য যানবাহনের চালকেরা। তাঁরা শহরের প্রবেশমুখে যানবাহন বন্ধ করে বিক্ষোভ করেন। যার ফলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এ যানজটের কারণে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত যাত্রীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়।
আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে একযোগে শহরের পুরান বাজার নতুন বাজার ব্রিজের পালবাজার অংশে এবং চাঁদপুর-ফরিদগঞ্জ বাইপাস সড়কের পূর্ব মাথায় চালকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। যার ফলে শহরে কোনো যানবাহন প্রবেশ ও বের হতে পারেনি। বাধ্য হয়ে বিভিন্ন বাহনের যাত্রীরা হেঁটে গন্তব্যে রওনা হন।
শহরের পালবাজার গেটে গিয়ে দেখা গেছে, ব্রিজের নিচের সড়ক থেকে পুরান বাজার পর্যন্ত বিশাল যানজট। নিচের সড়কে বহু চালক জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করছেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসনের দেওয়া নিয়ম তাঁরা মেনে চলতে পারবেন না। তাঁরা ‘ডিসি, ঘুষখোর’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন। সেখানে চালকদের এ বিক্ষোভের সঙ্গে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন এবং চালকদের পক্ষে বক্তব্য দিতে শোনা গেছে।
প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে, লাল ও সবুজ রঙের অটোরিকশা এক দিন করে শহরে চলাচল করবে। কিন্তু চালকদের বক্তব্য হচ্ছে, ‘এ নিয়ম কার সঙ্গে আলোচনা করে করা হয়েছে। আমরা এ নিয়ম মানব না। এক দিন রোজগার বন্ধ থাকলে আমাদের সংসার চলবে কীভাবে।’
দীর্ঘ সময় বিক্ষোভের পর ঘটনাস্থলে আসেন পৌর প্রশাসক গোলাম জাকারিয়া ও পৌরসভার কর্মচারীরা। তাঁরা চালকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন।
পৌর প্রশাসক গোলাম জাকারিয়া বলেন, জেলা প্রশাসকসহ সবার সঙ্গে কথা বলে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন আপনারা যদি না মানেন, তাহলে কিছু করার নেই। আপনারা আগে যেভাবে ছিলেন, সেভাবে গাড়ি চালান। এরপর চালকদের আটকে রাখা সব যানবাহন ছেড়ে সড়ক স্বাভাবিক করে দেন।
এদিকে একই সময় চালকেরা বন্ধ করেন চাঁদপুর-ফরিদগঞ্জ সড়ক। সেখানে আঞ্চলিক সড়কে চলাচলকারী বাস, ট্রাক, অ্যাম্বুলেন্সসহ শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। এতে দুর্ভোগের শিকার হন বহু যাত্রী। অনেক যাত্রী পায়ে হেঁটে লঞ্চঘাট ও বাসস্ট্যান্ডের দিকে রওনা হন।
এ সড়কেও সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা প্রায় ১টা পর্যন্ত যানবাহন আটকা ছিল। সেখানে ট্রাফিক পুলিশের টিআই (অ্যাডমিন) মাহফুজুর রহমান উপস্থিত হন। তিনি পৌর প্রশাসকের বক্তব্য জানান। এতে চালকেরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে ‘ডিসি, ঘুষখোর’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন। কিছু সময় পর এ সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
চালকদের বক্তব্য, ‘প্রশাসনের এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। শ্রমিক ও মালিক নেতারা গাড়ি চালায় না। সড়কে থাকতে হয় আমাদের। দিনশেষে মালিক আমাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য বসে থাকে। আমাদের সমস্যাগুলো আমাদেরই মোকাবিলা করতে হয়।’
উল্লেখ্য, শহরে যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আট নির্দেশনা আজ বাস্তবায়নের কথা ছিল। এর আগে গত ৩১ আগস্ট জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় যানবাহন চলাচলের নিয়মের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। প্রথম দিনেই আজ এ কার্যক্রম অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের মুখে আগের নিয়মে ফিরে যান চালকেরা।
চাঁদপুর জেলা প্রশাসন, পৌর প্রশাসক, পুলিশ প্রশাসনসহ অংশীজনদের নিয়ে শহরের যানবাহন চলাচলে আটটি নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু এ নিয়ম মানতে নারাজ অটোরিকশা, অটোবাইকসহ অন্যান্য যানবাহনের চালকেরা। তাঁরা শহরের প্রবেশমুখে যানবাহন বন্ধ করে বিক্ষোভ করেন। যার ফলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এ যানজটের কারণে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত যাত্রীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়।
আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে একযোগে শহরের পুরান বাজার নতুন বাজার ব্রিজের পালবাজার অংশে এবং চাঁদপুর-ফরিদগঞ্জ বাইপাস সড়কের পূর্ব মাথায় চালকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। যার ফলে শহরে কোনো যানবাহন প্রবেশ ও বের হতে পারেনি। বাধ্য হয়ে বিভিন্ন বাহনের যাত্রীরা হেঁটে গন্তব্যে রওনা হন।
শহরের পালবাজার গেটে গিয়ে দেখা গেছে, ব্রিজের নিচের সড়ক থেকে পুরান বাজার পর্যন্ত বিশাল যানজট। নিচের সড়কে বহু চালক জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করছেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসনের দেওয়া নিয়ম তাঁরা মেনে চলতে পারবেন না। তাঁরা ‘ডিসি, ঘুষখোর’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন। সেখানে চালকদের এ বিক্ষোভের সঙ্গে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন এবং চালকদের পক্ষে বক্তব্য দিতে শোনা গেছে।
প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে, লাল ও সবুজ রঙের অটোরিকশা এক দিন করে শহরে চলাচল করবে। কিন্তু চালকদের বক্তব্য হচ্ছে, ‘এ নিয়ম কার সঙ্গে আলোচনা করে করা হয়েছে। আমরা এ নিয়ম মানব না। এক দিন রোজগার বন্ধ থাকলে আমাদের সংসার চলবে কীভাবে।’
দীর্ঘ সময় বিক্ষোভের পর ঘটনাস্থলে আসেন পৌর প্রশাসক গোলাম জাকারিয়া ও পৌরসভার কর্মচারীরা। তাঁরা চালকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন।
পৌর প্রশাসক গোলাম জাকারিয়া বলেন, জেলা প্রশাসকসহ সবার সঙ্গে কথা বলে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন আপনারা যদি না মানেন, তাহলে কিছু করার নেই। আপনারা আগে যেভাবে ছিলেন, সেভাবে গাড়ি চালান। এরপর চালকদের আটকে রাখা সব যানবাহন ছেড়ে সড়ক স্বাভাবিক করে দেন।
এদিকে একই সময় চালকেরা বন্ধ করেন চাঁদপুর-ফরিদগঞ্জ সড়ক। সেখানে আঞ্চলিক সড়কে চলাচলকারী বাস, ট্রাক, অ্যাম্বুলেন্সসহ শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। এতে দুর্ভোগের শিকার হন বহু যাত্রী। অনেক যাত্রী পায়ে হেঁটে লঞ্চঘাট ও বাসস্ট্যান্ডের দিকে রওনা হন।
এ সড়কেও সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা প্রায় ১টা পর্যন্ত যানবাহন আটকা ছিল। সেখানে ট্রাফিক পুলিশের টিআই (অ্যাডমিন) মাহফুজুর রহমান উপস্থিত হন। তিনি পৌর প্রশাসকের বক্তব্য জানান। এতে চালকেরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে ‘ডিসি, ঘুষখোর’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন। কিছু সময় পর এ সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
চালকদের বক্তব্য, ‘প্রশাসনের এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। শ্রমিক ও মালিক নেতারা গাড়ি চালায় না। সড়কে থাকতে হয় আমাদের। দিনশেষে মালিক আমাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য বসে থাকে। আমাদের সমস্যাগুলো আমাদেরই মোকাবিলা করতে হয়।’
উল্লেখ্য, শহরে যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আট নির্দেশনা আজ বাস্তবায়নের কথা ছিল। এর আগে গত ৩১ আগস্ট জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় যানবাহন চলাচলের নিয়মের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। প্রথম দিনেই আজ এ কার্যক্রম অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের মুখে আগের নিয়মে ফিরে যান চালকেরা।
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের বিলিং ও সার্ভার শাখায় তালা ঝুলিয়েছেন আন্দোলনকারী কর্মচারীরা। এ সময় প্রায় আধা ঘণ্টা ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) খন্দকার মাহমুদুল হাসানকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। আজ বুধবার সকালে জেলার শ্রীনগর উপজেলার বেজগাঁও এলাকার পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে৬ মিনিট আগে
কোচিং সেন্টারে ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় মোস্তাফিজুর রহমান নামের এক শিক্ষককে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার পঞ্চগড় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাছুদ পারভেজ এ রায় ঘোষণা করেন।১৫ মিনিট আগে
বছর তিনেক আগে মাছ ধরার সময় প্রায় ১২ থেকে ১৪ কেজির ওজনের একটি রুই মাছ তাঁর কান বরাবর আঘাত করে। এরপর পুকুরে পানিতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। পরে অন্য জেলেরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। প্রচণ্ড আঘাতে কবিরুল এখন কানে কম শোনেন। এর পর থেকে কবিরুল ক্রিকেট হেলমেট ছাড়া পুকুরে নামেন না।২২ মিনিট আগে
বরিশাল জিলা স্কুলের নতুন প্রধান শিক্ষক হলেন মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম। গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সরকারি মাধ্যমিক শাখার সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১) এস এম জিয়াউল হায়দার হেনরী স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।৩৭ মিনিট আগে