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চট্টগ্রাম

সাতকানিয়ায় পৃথক ঘটনায় পুকুরে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৫১
সাতকানিয়ায় পৃথক ঘটনায় পুকুরে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার পশ্চিম ঢেমশা ইউনিয়নে পৃথক ঘটনায় পুকুরে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে। নিহত তিন শিশু হলো মো. এজাহার (৯), উম্মে মানহা (৭) ও আলিফা আক্তার (২)।

নিহত এজাহার উপজেলার কেঁওচিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যবসায়ীপাড়া এলাকার অটোরিকশাচালক মো. জামাল উদ্দিনের ছেলে। উম্মে মানহা পশ্চিম ঢেমশা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইছামতি আলীনগর এলাকার জিয়াবুল হকের মেয়ে। আলিফা একই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অটোরিকশাচালক মো. ফারুকের মেয়ে।

পশ্চিম ঢেমশা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. সরওয়ার কামাল ও নিহত শিশুদের স্বজনেরা জানান, এক স্বজনের বিয়ে উপলক্ষে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এজাহার ও মানহা ইছামতি আলীনগর এলাকায় মো. ইসহাকের বাড়িতে বেড়াতে আসে।

বিকেলের দিকে বাড়ির উঠানে খেলছিল এজাহার ও মানহা। একপর্যায়ে সবার অগোচরে উঠানের পাশের পুকুরে পড়ে ডুবে যায় তারা।

বাড়ির গৃহকর্তা মো. ইসহাক পুকুরে গোসল করতে গিয়ে মানহাকে পানিতে ভাসতে দেখেন। উদ্ধার করে কেরানীহাটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর প্রায় আধা ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর একই পুকুর থেকে এজাহারের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এদিকে দুপুর ১২টার দিকে পশ্চিম ঢেমশা ইউনিয়নের মোহসেন আউলিয়াপাড়া এলাকায় বাড়ির সামনের উঠানে পানির গ্লাস নিয়ে খেলছিল আলিফা। পরিবারের সদস্যদের অজান্তে উঠানের সামনের পুকুরে পড়ে ডুবে যায় সে। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পর পুকুর থেকে আলিফার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মো. সরওয়ার কামাল বলেন, একই ইউনিয়নে একই দিনে পুকুরের পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিষয়:

পানিতে ডুবে মৃত্যুমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগসাতকানিয়া
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