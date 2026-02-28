Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুরে পার্কিং করা তিন বাসে আগুন

মতলব উত্তর (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮: ৩৮
বাসের আগুন নেভানোর চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় পার্কিং করে রাখা জৈনপুরী এক্সপ্রেসের তিনটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে একটি বাস সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে এবং অপর দুটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার মুন্সীরহাট বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বাসগুলো বাবুরহাট-ঢাকা সড়কে চলাচল করত।

স্থানীয় সূত্র ও ফায়ার সার্ভিস জানায়, রাতে মুন্সীরহাট বাজার এলাকায় বাসগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ একটি বাসে আগুন দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন। মুহূর্তেই আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরও দুটি বাসে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মতলব দক্ষিণ স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ৩০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাসগুলোতে কোনো যাত্রী বা চালক-সহকারী না থাকায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

মতলব দক্ষিণ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা মো. মেহেদী হাসান তুহিন বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। একটি বাস সম্পূর্ণ এবং দুটি আংশিক পুড়ে গেছে। আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে তদন্ত চলছে।

