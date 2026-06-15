Ajker Patrika
চাঁদপুর

মায়ের কাছে নেশার টাকা না পেয়ে কিশোরের আত্মহত্যা

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
মায়ের কাছে নেশার টাকা না পেয়ে কিশোরের আত্মহত্যা
প্রতীকী ছবি

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার ১৪ নম্বর ফরিদগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নের হর্নি দুর্গাপুর গ্রামে নাঈম হোসেন (১৮) নামে এক কিশোর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানিয়েছে তার পরিবার। আজ সোমবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নাঈম ওই গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম পাটওয়ারী মৃতের পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, কয়েক মাস আগে মাদক কারবারিদের সংস্পর্শে এসে নাঈম নিজেও মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়ে। মাদক সেবনের টাকা দেওয়ার জন্য মাকে সে প্রায়ই মারধর করত। পরিবার তাকে মাদক থেকে ফেরানোর অনেক চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়।

আজ দুপুরেও নাঈম মাদক সেবনের জন্য মায়ের কাছে টাকা চায়। টাকা না পেয়ে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর বাড়ির পাশের একটি সুপারি বাগানে গাছের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় তার মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

এলাকাবাসীর ভাষ্য, এর আগেও নাঈম কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছিল। নেশার টাকার জন্য সে পরিবারের ওপর অত্যাচার করত।

ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন জানান, ঘটনাস্থল থেকে কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

মাদকাসক্তচাঁদপুরফরিদগঞ্জচাঁদপুর সদরকোতোয়ালি থানাআত্মহত্যা
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