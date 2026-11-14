চাঁদপুরে দুই দিনে ৫৮ আসামি গ্রেপ্তার, ৩৮ কিশোর গ্যাং সদস্য আটক
চাঁদপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ দমনে পুলিশের বিশেষ অভিযানে দুই দিনে ৫৮ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই সময়ে ৩৮ জন কিশোর গ্যাং সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযানে ১০০ গ্রাম গাঁজা, ২০৬টি ইয়াবা ও ১৪ গ্রাম ভাঙা ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ১৭ জন নেতা-কর্মী এবং মাদকসংশ্লিষ্ট সাতজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শনিবার (১৪ নভেম্বর) সকালে জেলা পুলিশের মিডিয়া সেলের পৃথক বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
পুলিশ সুপার (এসপি) মো. মিজানুর রহমানের নির্দেশনায় ১২ ও ১৩ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার) ২৪ ঘণ্টাভিত্তিক পৃথক অভিযানে জেলার বিভিন্ন থানা-পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এসব ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও আটক করে।
বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া তথ্য জানা গেছে, ১২ নভেম্বরের অভিযানে ২৮ জন আসামিকে গ্রেপ্তার এবং ২০ জন কিশোর গ্যাং সদস্যকে আটক করা হয়। এ সময় ১৬টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের সাতজন নেতা-কর্মী এবং মাদকসংশ্লিষ্ট তিনজন আসামি রয়েছেন।
অন্যদিকে, ১৩ নভেম্বরের অভিযানে ৩০ জন আসামিকে গ্রেপ্তার এবং ১৮ জন কিশোর গ্যাং সদস্যকে আটক করা হয়। এদিন ১০০ গ্রাম গাঁজা, ১৯০টি ইয়াবা ও ১৪ গ্রাম ভাঙা ইয়াবা উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের ১০ জন নেতা-কর্মী এবং মাদকসংশ্লিষ্ট চারজন আসামি রয়েছেন।
দুই দিনের অভিযানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ১২ নভেম্বর চাঁদপুর ডিবি পাঁচজন, হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি থানা একজন করে গ্রেপ্তার করে। ১৩ নভেম্বর চাঁদপুর সদর মডেল থানা একজন, হাইমচর একজন, ফরিদগঞ্জ তিনজন, মতলব দক্ষিণ একজন, মতলব উত্তর একজন এবং শাহরাস্তি থানা তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।
এ ছাড়া বিভিন্ন মামলায় দুই দিনে ৩১ জন এবং বিভিন্ন ধারা ও অভিযানে আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযানে ১২ নভেম্বর চাঁদপুর সদর মডেল থানা চারজন, কচুয়া ছয়, হাজীগঞ্জ পাঁচ ও মতলব উত্তর থানা পাঁচজনকে আটক করে। ১৩ নভেম্বর চাঁদপুর সদর মডেল থানা তিনজন, ফরিদগঞ্জ ছয়, মতলব দক্ষিণ ছয় ও হাজীগঞ্জ থানা তিনজনকে আটক করে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) নাদিরা নূর জানান, আটক কিশোরদের যাচাই-বাছাই শেষে পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার আসামিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অপরাধ দমনে পুলিশের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।