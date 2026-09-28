চাঁদপুরে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযানে ৩৭০ জন আটক, ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা

কিশোর অপরাধ ও কিশোর গ্যাংয়ের বিস্তার ঠেকাতে চাঁদপুর জেলার আট উপজেলায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৩৭০ জনকে আটক করেছে জেলা পুলিশ। তাদের মধ্যে মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ১৩ জনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে ৩৫৭ জনকে মুচলেকা নিয়ে অভিভাবকদের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
গতকাল রোববার সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও অপরাধপ্রবণ এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। আজ সোমবার দুপুরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) নাদিয়া নূর এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
জেলা পুলিশ সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজির নির্দেশে ও চাঁদপুরের পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমানের দিকনির্দেশনায় জেলার সব থানা এবং গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) সদস্যদের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানে কিশোর গ্যাং, উঠতি বয়সী কিশোরদের অপরাধপ্রবণতা ও জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটক করে তাদের পরিচয় ও অপরাধে সম্পৃক্ততার তথ্য যাচাই করা হয়।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, তাদের মধ্যে মতলব উত্তর থানার ছয়জন, মতলব দক্ষিণ থানার একজন ও গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ত চারজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। হাজীগঞ্জ থানা-পুলিশের অভিযানে আটক দুই মাদক কারবারির বিরুদ্ধেও নিয়মিত মামলা করা হয়েছে।
পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান বলেন, উঠতি বয়সী কিশোরদের সঠিকভাবে পরিচালনা এবং কিশোর অপরাধ ও কিশোর গ্যাংয়ের বিস্তার রোধে অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা পুলিশের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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