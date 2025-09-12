চাঁদপুরে গাড়িতে আগুন

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরের মতলব উত্তরে একটি মাইক্রোবাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে উপজেলার সুলতানাবাদ ইউনিয়নের চরপা পাতালিয়া নামক স্থানে বেড়িবাঁধ সড়কে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি। ৯৯৯-এ সংবাদ পেয়ে মতলব উত্তর ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
দুপুরে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন মতলব উত্তর ফায়ার স্টেশনের সাব স্টেশন অফিসার মো. জহিরুল ইসলাম।
জানা গেছে, ঢাকা থেকে চাঁদপুরে যাওয়ার পথে মাইক্রোবাসটিতে আগুন লাগে। গাড়িটিতে চালক ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।
সাব অফিসার জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘৯৯৯-এ সংবাদ পেয়ে সোয়া ১১টার দিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই। দুটি ইউনিট কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। আগুনে ওই গাড়ির প্রায় ৫ লাখ টাকার পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গ্যাস লিকেজ থেকেই আগুনের ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।’
