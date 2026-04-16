Ajker Patrika
চাঁদপুর

নির্মাণাধীন ভবন থেকে ইট পড়ে মাদ্রাসাছাত্রী আহত

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আহত ছাত্রীকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় নির্মাণাধীন একটি ভবন থেকে ইট পড়ে লিজা আক্তার (১৩) নামে এক মাদ্রাসাছাত্রী আহত হয়েছে। গতকাল বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার চরমুকুন্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত লিজা আক্তার উপজেলার পূর্ব কলাদী এলাকার বাসিন্দা মোজাম্মেল বকাউলের মেয়ে। সে চরমুকুন্দি এলাকার মতলব দারুল উলুম ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

স্থানীয়রা জানান, বিকেল ৪টার দিকে ক্লাস শেষে লিজা কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে সড়কের একপাশ দিয়ে হেঁটে মাদ্রাসা থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে উপজেলার মহিলা কলেজ এলাকায় পৌঁছালে সেখানের বাসিন্দা নুরুজ্জামানের নির্মাণাধীন তিনতলা ভবন থেকে আচমকা কয়েকটি ইট তার মাথায় পড়ে। এতে সে রক্তাক্ত জখম হয়ে সড়কে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায়। পরে সহপাঠী ও স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে মতলব দক্ষিণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) রাজীব কিশোর বণিক বলেন, আহত ছাত্রীর কপাল ও মাথায় তিনটি সেলাই দেওয়া হয়েছে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। সিটিস্ক্যান করানোর জন্য পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সিটিস্ক্যান না করা পর্যন্ত তাকে আশঙ্কামুক্ত বলা যাচ্ছে না। বর্তমানে সে চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছে।

মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান মানিক বলেন, বিষয়টি জানা গেছে। তবে এ বিষয়ে থানায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ বা মামলা হয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জে নতুন ডিসি

চার-পাঁচজন উপদেষ্টার কাছে গিয়েও ‘হেল্প’ পাইনি: মাহফুজ আলম

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

প্রেমিকার বিয়ের খবর শুনে যুবকের ‘আত্মহত্যা’

রেলসেতুতে ট্রেনের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

বগুড়ায় ৪ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ, কৃষকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি

তিন ঘণ্টার ব্যবধানে মা-ছেলের মৃত্যু

