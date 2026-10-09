Ajker Patrika
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ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আদালতে যাওয়ার পথে পুলিশের পিকআপ খাদে, পুলিশ-আসামিসহ আহত ৫

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ৩৫
আদালতে যাওয়ার পথে পুলিশের পিকআপ খাদে, পুলিশ-আসামিসহ আহত ৫
দুর্ঘটনাকবলিত পুলিশের পিকআপ ভ্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যান খাদে পড়ে তিন পুলিশ সদস্য ও দুই আসামি আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার মণিপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ছবি: আজকের পত্রিকা

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন কনস্টেবল মো. মোস্তফা (৩০), মো. জুম্মান (৩০) এবং পিকআপ ভ্যানের চালক নায়েক তোফায়েল আহমেদ (৪২)। আহত দুই আসামি হলেন মহন মিয়া (৪৫) ও রুজিনা বেগম (৩৫)। তাঁদের দুজনের বাড়ি বিজয়নগর উপজেলায়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরাফাতুল ইসলাম জানান, দুপুরে বিজয়নগর থানা থেকে দুই আসামিকে নিয়ে পুলিশের পিকআপ ভ্যানটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আদালতে যাচ্ছিল। পথে মণিপুর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটি খাদে পড়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সদস্যরা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতরা বর্তমানে চিকিৎসাধীন। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে জেলা পুলিশ।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াবিজয়নগরপুলিশআসামিআহত
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