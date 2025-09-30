পুলিশ ফাঁড়িতে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটি, ইনচার্জ কারাগারে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সলিমগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে আবদুল্লাহ (২৭) নামের এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ওবায়দুর রহমানকে প্রধান ও জেলা পুলিশের (ডিএসবি) পরিদর্শক মাহিদুল ইসলামকে সদস্যসচিব করে এ কমিটি গঠন করা হয়।
এর আগে নিহত যুবকের ভাই বাদী হয়ে গতকাল সোমবার নবীনগর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মো. মহিউদ্দিনকে (সাময়িক বরখাস্ত) গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপার এহতেশামুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনায় ইতিমধ্যে মামলা নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত এসআই মহিউদ্দিনকে সাময়িক বরখাস্ত ও গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্তে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।
এর আগে ২৩ সেপ্টেম্বর নবীনগর উপজেলার বাড়াইল গ্রামে একটি চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে আবদুল্লাহকে আটক করে মারধর করেন ওই এলাকার লোকজন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে সলিমগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে সোপর্দ করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ফাঁড়িতে সোপর্দ করার পর পুলিশ তাঁকে অজ্ঞাত কারণে চার দিন আটকে রেখে নির্যাতন চালায়। এতে ওই যুবক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় নিহত যুবকের ভাই সাকিল মিয়া বাদী হয়ে গতকাল নবীনগর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় সলিমগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মো. মহিউদ্দিনসহ বাড়াইল গ্রামের তবি মিয়া, আলামিন, আয়নাল হকের নাম উল্লেখ ও ২০ থেকে ২৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।
এদিকে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, সুরতহাল প্রতিবেদনে মৃত ওই যুবকের শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রিন্স সরকার বলেন, নিহত যুবকের কপাল, হাতসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
