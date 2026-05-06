Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন, কেটে দেওয়া হলো চুল

আখাউড়া প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

যৌতুকের টাকা না পেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় এক নারীকে প্রথম ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুঁচিয়েছেন তাঁর স্বামী। এরপর কেটে দিয়েছেন তাঁর মাথার চুল। আহত অবস্থায় ওই নারী থানায় সশরীরে গিয়ে অভিযোগ করেছেন। এর পর থেকে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার উত্তর ইউনিয়নের রামধননগর এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার এই নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী ওই নারীর নাম মীম আক্তার। প্রায় সাত বছর আগে একই এলাকার দিনু মিয়ার (২৫) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। দিনু মিয়া পেশায় সেলুনকর্মী।

মীম বলেন, তাঁর স্বামী দীর্ঘদিন ধরে বাবার বাড়ি থেকে ব্যবসার জন্য পাঁচ লাখ টাকা এনে দিতে চাপ দিয়ে আসছিলেন। গতকাল সকালে বাবার বাড়ি থেকে টাকা এনে দিতে না পারায় দিনু মিয়া খেপে গিয়ে তাঁকে মারধর করেন। একপর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গাল ও হাতে আঘাত করেন। দিনু তাঁর মায়ের সহযোগিতায় মীমের মাথার চুল কেটে দেন।

মীমের পরিবারের সদস্যরা জানান, খবর পেয়ে তাঁরা দ্রুত মীমকে উদ্ধার করে আখাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। আখাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকেরা জানান, ভুক্তভোগীর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিবার জানিয়েছে, মীম জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এ বিষয়ে দিনু মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাবেদ উল ইসলাম বলেন, ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

