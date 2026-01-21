Ajker Patrika

‘হাঁস’ প্রতীকে লড়বেন রুমিন ফারহানা, চুরির চিন্তা করলে নেবেন ব্যবস্থা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
‘হাঁস’ প্রতীকে লড়বেন রুমিন ফারহানা, চুরির চিন্তা করলে নেবেন ব্যবস্থা
রুমিন ফারহানা। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানাকে ‘হাঁস’ প্রতীক বরাদ্দ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

প্রতীক পাওয়ার পর উচ্ছ্বসিত রুমিন ফারহানা সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি আমার ভোটার ও কর্মী-সমর্থকদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। তাঁরাই আমাকে আজকের এই জায়গায় এনেছেন। তাঁরা যখন আমাকে দেখেন, ছোট ছোট বাচ্চারা চিৎকার করে বলে, “আমাদের হাঁস মার্কা, আমাদের হাঁস মার্কা।” তাই এই মার্কাটা আমার ভোটারদের মার্কা, শুধু আমার নয়।’

এ সময় নিজের পালা হাঁস চুরির প্রসঙ্গ টেনে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘আমি হাঁস পালতাম। আমার হাঁসগুলো যখন চুরি হয়েছিল, আমি চোরকে ছাড়িনি। মামলা করেছি, জেলেও ভরেছি। আমার এই হাঁস প্রতীক যদি কেউ চুরি করার চিন্তাও করে, আমি যথাযথ ব্যবস্থা নেব।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সাধারণ মানুষের প্রার্থী। ভোটাররা যদি আমাকে নির্বাচিত করেন, তাঁরা যেভাবে বলবেন, যেভাবে চাইবেন, সেভাবেই এই এলাকার উন্নয়ন করব।’

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছয়টি সংসদীয় আসনে মোট ১৩ জন প্রার্থী তাঁদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। এতে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৮ জনে। এর মধ্যে দলীয় প্রার্থীরা নিজ নিজ দলীয় প্রতীক এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী প্রতীক পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন রুমিন ফারহানা। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন তিনি।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াব্রাহ্মণবাড়িয়া সদররুমিন ফারহানা
