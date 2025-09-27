Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বগুড়া

চাঁদাবাজির মামলায় সাবেক যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  
মো. আরমান আলী। ছবি: সংগৃহীত
মো. আরমান আলী। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শেরপুরে চাঁদাবাজি ও মারধরের অভিযোগে করা মামলায় সাবেক যুবদলের নেতা মো. আরমান আলীকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টার দিকে শেরপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার আরমান শেরপুর উপজেলার শাহবন্দেগী ইউনিয়নের দহপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও মো. সালামের ছেলে। তিনি শেরপুর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন।

থানা সূত্রে জানা গেছে, ২০ সেপ্টেম্বর সকালে শেরুয়া দহপাড়া এলাকায় সংঘটিত হামলা ও চাঁদাবাজির ঘটনায় ভুক্তভোগী মো. জালু বাদী হয়ে শেরপুর থানায় মামলা করেন।

এজাহারে বলা হয়, আসামিরা সংঘবদ্ধ হয়ে দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাদী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। এতে তাঁরা গুরুতর আহত হন এবং নগদ অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় আরমানসহ আটজনকে আসামি করা হয়েছে।

শেরপুর থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদুল ইসলাম বলেন, আরমান আলীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ইতিপূর্বে এই মামলার অন্যতম আসামি মো. লালনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

অন্যদিকে দলীয় সূত্রে জানা গেছে, দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে শেরপুর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. আরমান আলীকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী যুবদল বগুড়া জেলা কমিটির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ও সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান ইতিমধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন।

জেলা যুবদল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বহিষ্কৃত নেতাদের কোনো অপকর্মের দায়ভার সংগঠন বহন করবে না। একই সঙ্গে সংগঠনের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর সংগঠনটির পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিষয়:

বগুড়ামারধরশেরপুরজেলার খবরচাঁদাবাজি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় ওয়াকআউট করল কোন কোন দেশ, বাংলাদেশও কি ছিল

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডির সঙ্গে ড. ইউনূস, পাশে মেয়ে দীনা

বিএনপির চোখ জামায়াত ও চরমোনাইয়ের দিকে

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি: হাইব্রিড পদ্ধতির বিশ্ববিদ্যালয় চলবে দুপুর থেকে সন্ধ্যা

ইসরায়েলকে তুলোধুনোর পর ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, ভিসা বাতিলের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

খালের পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

খালের পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

সিলেটে ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোনসহ আটক ২

সিলেটে ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোনসহ আটক ২

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি

চাঁদাবাজির মামলায় সাবেক যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

চাঁদাবাজির মামলায় সাবেক যুবদল নেতা গ্রেপ্তার