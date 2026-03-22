Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল কিশোরের

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল কিশোরের
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার নন্দীগ্রামে ট্রাকচাপায় উৎসব (১৩) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। আজ রোববার (২২ মার্চ) দুপুরে উপজেলার বুড়ইল ইউনিয়নের কদমকুড়ি-পেংহাজারকি আঞ্চলিক সড়কের ধুন্দার বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। উৎসব বুড়ইল ইউনিয়নের মাড়িয়া গ্রামের বিকাশ চন্দ্রের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার দুপুরে উৎসব বাইসাইকেল চালিয়ে বাড়ি থেকে পাশের বনকুড়ইল গ্রামে হরিবাসর কীর্তনে যোগ দিতে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ধুন্দার বাজার এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। এতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তার মরদেহ উদ্ধার করে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নন্দীগ্রাম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শামস মোহাম্মদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ট্রাকটি জব্দ এবং চালককে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে নিহত কিশোরের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবগুড়ানিহতসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরনন্দীগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

