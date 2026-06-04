Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়া পৌরসভার সাবেক প্রশাসক রাজিয়া সুলতানার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়া পৌরসভার সাবেক প্রশাসক রাজিয়া সুলতানার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ
ছবি: সংগৃহীত

বগুড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার উপপরিচালক (ডিডিএলজি) ও বগুড়া পৌরসভার সাবেক প্রশাসক রাজিয়া সুলতানার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের আইন উপদেষ্টা (জেলা ও দায়রা জজ) এম এ সাঈদকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

গতকাল বুধবার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সিটি করপোরেশন-১ শাখার উপসচিব রবিউল ইসলাম স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।

অভিযোগকারী বগুড়া শহরের কাটনারপাড়া এলাকার আলিমুদ্দিন হারুন। তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব বরাবর রাজিয়া সুলতানার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেন।

অভিযোগে বলা হয়, বগুড়া পৌরসভার হাট-বাজার ইজারা প্রদানে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়েছেন রাজিয়া সুলতানা। ইজারার টাকা সরাসরি কোষাগারে জমা না করেই হাট-বাজার ইজারা দেওয়া হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, বিভিন্ন টেন্ডার এবং ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদনে উৎকোচ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বগুড়া পৌরসভায় নানা অপকর্ম করেছেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

এ বিষয়ে রাজিয়া সুলতানা বলেন, “বগুড়া পৌরসভার দায়িত্বে থাকা কালে অনেক অনিয়ম বন্ধ করেছিলাম। বিশেষ করে টেন্ডার এবং নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে অনিয়ম করতে না দেওয়ায় একটি পক্ষের স্বার্থে আঘাত লাগে। এ কারণে তারা অভিযোগ করতেই পারে। তদন্ত হলে আমার জন্য ভালো হবে।”

উল্লেখ্য, বগুড়া সিটি করপোরেশন ঘোষণার আগে বগুড়া পৌরসভায় ৬ মাস প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন রাজিয়া সুলতানা।

বিষয়:

দুর্নীতিবগুড়া সদরস্থানীয় সরকারতদন্তঅভিযোগপৌরসভাউপজেলা প্রশাসন
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